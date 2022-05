Zdroj: Pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Koho čaká SUPER víkend a komu sa nič nedarí? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. do 15. mája? 10. máj 2022 Magazín

10. máj 2022 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Koho čaká SUPER víkend a komu sa nič nedarí? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 9. do 15. mája?

Baran

Pracovne vás čaká pokojný týždeň. Nič, čo by vám malo spôsobovať komplikácie pri plnení vašich úloh sa nebude diať, preto sa môžete tešiť na príjemne strávené dni v zamestnaní. Užite si tú pohodu, ktorá je na pracovisku. Váš citový a partnerský život je naplnený láskou a porozumením, preto aj táto oblasť vášho života iba dokresľuje celkovú atmosféru týchto dní. Víkendové dni môžete využiť na návštevu rodiny, alebo si pozvať priateľov a spoločne zažiť kopec zábavy.

Býk

Ak ste sa minulý týždeň snažili a v predstihu ste si splnili vaše pracovné povinnosti, môžete si počas týchto dní na pracovisku dovoliť poľaviť v nasadení hlavne v prvej polovici týždňa. Nič mimoriadne sa nebude diať, čo by od vás vyžadovalo zvýšenú pozornosť, čo je dobre, lebo nebudete mať veľkú chuť pracovať. O to viac energie vám ostane pre rodinu. V tejto oblasti života je všetko v poriadku a bezproblémové.

Blíženci

Tento týždeň vám na pracovisku nehrozia žiadne naháňačky. Naopak, bude tam prevládať pokoj, pri ktorom sa začnete skoro až nudiť. Preto pozor na to, aby vás pri tej nepristihli vaši nadriadení. Aspoň sa tvárte, že pracujete. Pokiaľ plánujete v súkromí nejaké zmeny, môžete sa do nich pustiť bez obáv. Podarí sa vám ich všetky úspešne uviesť do praxe.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk