Zdroj: Instagram.com/britneyspears Britney najnovšími FOTKAMI pobúrila aj verných fanúšikov: Tvoje deti sa musia hanbiť! Popová ikona to podľa fanúšikov tentoraz naozaj prehnala. Na sociálnej sieti sa pochválila sériou škandalóznych záberov. 10. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín

10. máj 2022 Barbara Dallosová Magazín Britney najnovšími FOTKAMI pobúrila aj verných fanúšikov: Tvoje deti sa musia hanbiť! Popová ikona to podľa fanúšikov tentoraz naozaj prehnala. Na sociálnej sieti sa pochválila sériou škandalóznych záberov.

S menom Britney Spears sa škandály ťahajú od nepamäti. Americká speváčka je okrem iného známa masívnou podporou svojich fanúšikov. Tá sa ukázala najmä v uplynulých mesiacoch, kedy Britney bojovala na súde o svoju svojprávnosť. Proces vyhrala, o svojom živote už rozhoduje sama a čaká tretie dieťa.

Najnovšie ale prekvapila aj svojich najvernejších podporovateľov. Nahé fotky, ktoré zverejnila na sociálnych sieťach, vyvolali nemalý rozruch.

Odvážne zábery

Britney zverejnila niekoľko fotiek, na ktorých je úplne nahá. Blond hrivu má zviazanú do copu, prsia si drží v dlaniach a intímne partie sú graficky prekryté emotikonom srdiečka. Na fantáziu rozhodne veľa miesta nezostáva.

Ako ozrejmila v poste, fotky sú staršie a pochádzajú z doby, keď ešte nebola tehotná. Speváčka zavesila rovno tri takéto zábery z viacerých uhlov a s použitím rôznych filtrov.

Prepískla to?

Hoci každý z postov získal státisíce lajkov, rýchlo začali pribúdať aj kritické komentáre. A to aj od verných fanúšikov. Zábery sa ľuďom zdajú nevhodné a mnohí upozorňujú na to, že Britney je matkou dvoch detí a v štyridsiatke by už mohla takéto správanie vedieť zvážiť.

„Prosím, toto nerob,“ píše jedna z komentujúcich a pridáva sa ďalšia fanúšička: „Všetci milujeme Britney, ale toto je znepokojivé.“

„Smutné, je mi ľúto tvojich detí. Musia sa veľmi hanbiť,“ stojí v jednom z komentárov.

Viacerí followeri hviezdnej speváčky tiež podotkli, že takéto fotografie patria do súkromného archívu, nie na sociálne siete. „Ľudia, ktorí ťa skutočne milujú, by ti toto nedovolili uverejniť. Pripadá mi to ako fotky obchodníkov s bielym mäsom,“ odkázal Britney jeden z fanúšikov.

Životná zmena

Popová ikona len nedávno oznámila svetu potešujúcu správu. Britney sa bude vydávať a s budúcim manželom čakajú potomka. Správa prišla po ťažkých mesiacoch, kedy speváčka bojovala o svoju svojprávnosť. Ešte donedávna za ňu totiž vo všetkých úkonoch rozhodoval jej otec a na takú vec ako sobáš mohla bez jeho dovolenia zabudnúť.

Popová princezná je matkou dvoch synov, ktorých má s tanečníkom Kevinom Federlinom. Z chlapcov sú tínedžeri a Britney sa už dlhšie verejne vyjadruje, že túži po ďalšom dieťati. Jej partnerom je v súčasnosti o dvanásť rokov mladší Sam Asghari, herec iránskeho pôvodu.

Ďalšie aktuálne a zaujímavé správy z domova a zo sveta nájdete aj na našej stránke Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk