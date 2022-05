Zdroj: Instagram.com/jenniferaniston Jennifer Aniston trpela nespavosťou 23 rokov: Pomohli jej VEČERNÉ RITUÁLY Známa herečka sa dobre nevyspala mnoho rokov. To sa podpísalo na jej psychike a tele. Nakoniec vyhľadala odborníkov. Tajomstvo dobrého spánku si nenechala pre seba. 7. máj 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

7. máj 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Jennifer Aniston trpela nespavosťou 23 rokov: Pomohli jej VEČERNÉ RITUÁLY Známa herečka sa dobre nevyspala mnoho rokov. To sa podpísalo na jej psychike a tele. Nakoniec vyhľadala odborníkov. Tajomstvo dobrého spánku si nenechala pre seba.

Jennifer Aniston sa verejne priznala, že dlhé roky by svoj spánok v rámci hodín vedela spočítať na jednej ruke. Filmová hviezda na sebe spozorovala poruchu nočného spánku, no najprv to neriešila.

„Myslím, že to začalo niekedy okolo tridsiatky alebo ešte skôr, ale následky neriešite v mladom veku… Ak ste mladší, myslíte si, že ste neporaziteľní,“ povedala v rozhovore pre Healthline.

Následky insomnie ju však dobehli. „Zrazu si uvedomíte dôsledky toho, že nespíte, že to ovplyvňuje váš deň, prácu, myseľ a postavu,“ uviedla herečka a dodala, že čím viac sa pre to trápila, tým ťažšie zaspávala.

Držiteľka ceny Emmy, Screen Actors Guild a Zlatého glóbusu za rolu Rachel Greenovej v seriáli Priatelia sa zároveň priznala, že nemala náladu na cvičenie, jedlo, veľkým problémom boli pre ňu pracovné texty a zažila aj mozgovú hmlu. Najprv vyskúšala všetky známe aj neznáme „overené rady“, a keď to nepomáhalo, požiadala o pomoc svojho lekára.

Kedy sa nespavosť stáva poruchou? Poznáte 3 druhy nespavosti? Skontrolujte si, či ňou netrpíte tiež! Nájdete na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk