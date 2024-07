1. júl 2024 ELA Magazín Lifestyle TÝŽDENNÝ HOROSKOP astrologičky Valiky: Najviac lásky si užijú Ryby. Komu sa jej ešte ujde? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu od 1. júla do 7. júla?

Baran

Tento pracovný týždeň bude pre vás zaujímavý v tom, že v jeho prvej polovici vám bude vychádzať všetko, na čo len siahnete. Môžete sa pustiť aj do ozaj náročných projektov a dotiahnete ich do úspešného konca. No druhá polovica bude doslova katastrofa. Preto bude dobré, ak sa v tieto dni zameriate len na nevyhnutné záležitosti. Neriešte žiadne obchody ani neuzatvárajte žiadne nové zmluvy, neinvestujete financie. Vo vašom osobnom živote nebudete musieť riešiť nič, čo by vám mohlo narušiť pohodu a pokoj.

Býk

V zamestnaní bude v tieto dni relatívny pokoj a pohoda, takže aj vy budete môcť povoliť v nasadení. Budete mať tak možnosť urobiť niečo pre seba. Napríklad doplniť si vedomosti nejakou odbornou literatúrou, alebo pomôcť niektorému z vašich spolupracovníkov. Rodinné, ako aj partnerské spolužitie nebude v priebehu týchto dní zaťažované ničím negatívnym. Budete tak mať možnosť, čas a aj priestor venovať sa niektorým z koníčkov. Alebo si zájsť s priateľmi niekam za kultúrou.

Blíženci

Na pracovisku si počas týchto dní budete musieť všetky úspechy tvrdo vydrieť. To sa bude týkať aj kariéry. Darí sa vám posúvať sa v nej, ale ide vám to len s vydaním veľa energie a úsilia. V partnerskom spolužití si dávajte pozor v pondelok a v utorok na zbytočné škriepky, ktorými by ste dosiahli akurát tak napätie a tichú domácnosť. Zostávajúce dni tohto týždňa už budú príjemné a milé. V nastávajúcom víkende si aj s vašou širšou rodinou budete spoločne užívať nejakú milú udalosť. Možno krstiny, alebo tehotenstvo.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk