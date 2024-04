21. apríl 2024 Magazín Hádky, napätie a nepochopenie: TIETO znamenia zverokruhu by sa mali oblúkom obchádzať! Ruky od nich preč! Numerólogovia veria, že niektoré dvojice zverokruhu si k sebe nikdy nenájdu ľahkú cestu.

Niektoré vzťahy sú harmonické a iné sa po určitom období skôr či neskôr ocitnú na bode mrazu. Numerológovia veria, že sú za tým konkrétne znamenia zverokruhu.

Ako upozorňujú, existujú podľa nich určité dvojice, ktoré by sa mali, ak to nie je nevyhnutné, skôr vzájomne vyhýbať ako zbližovať.

BARAN a BÝK

Že vás toto spojenie neprekvapuje? Obe znamenia sú príliš tvrdohlavé a vášnivé. No keď sa dostanú do vzájomného sporu, vznikne veľmi intenzívna výmena názorov. Prečo? Ako Baran, tak aj Býk nechce ustúpiť či robiť kompromis. Je to však Baran, ktorý skôr po dlhom boji hodí spiatočku.

„Obe znamenia riešia problémy úplne inak, čo môže spôsobiť napätie. Baranovi trvá nejaký čas, kým príde na to, čo chce, a Býk musí vždy presne vedieť, v akom bode sa vzťah nachádza,“ pripomína Your Tango.

BÝK a VODNÁR

Ani táto dvojica nemá na ružiach ustlaté. Zatiaľ, čo predstaviteľ Býka je majetnícky a chce svojho partnera či priateľa usmerňovať, Vodnár má na vzťah iný názor. Jedenáste znamenie zvieratníka je nezávislejšie a otvorenejšie. Býk sa drží pravidiel a stability, no Vodnár túži plávať aj iným prúdom a potrebuje viac voľnosti. „Obidve znamenia sa pozerajú na život úplne inak a preto nedokážu druhého pochopiť,“ píše tamojší portál.

Ktoré znamenia zverokruhu by sa mali ešte radšej obchádzať? Prečítate na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk