16. október 2021 ts Magazín Z vášne je OBČASNÁ záležitosť: Ako často by ste sa mali v manželstve milovať? Fungujúci sexuálny život je jedným z pilierov šťastného vzťahu. Pravidelný sex zlepšuje nielen jeho kvalitu, ale aj kvalitu života.

Je prirodzené, že po rokoch manželstva vášeň medzi partnermi postupne vyprchá. Kým počas prvých mesiacov randenia si väčšina zamilovaných párikov užíva živelnú príťažlivosť, po desiatich rokov spoločného života sa môže z milovania stať občasná záležitosť.

Podľa sexuologičky Danice Caisovej závisí frekvencia pohlavných stykov v manželstve od niekoľkých faktorov, akými sú napríklad dĺžka vzťahu, dostatok súkromia, finančných či iných starostí, detí rôzneho veku, ako aj od zdravia.

Priveľa či primálo?

Fungujúci sexuálny život je, samozrejme. jedným z pilierov šťastného vzťahu. Pravidelný sex zlepšuje nielen kvalitu vzťahu, ale aj života.

Kladiete si otázku, ako často by ste sa mali so svojím partnerom milovať? Podľa sociálneho prieskumu, ktorý rozobral magazín Mind Body Green Relationships, sú páry, ktoré sa milujú niekoľkokrát do týždňa, šťastnejšie ako ostatné páry. Prieskumu sa zúčastnilo vyše 660 manželských párov a zo záverov odborníkov vyplynulo, že by ste sa so svojím partnerom mali milovať aspoň dvakrát týždenne.

Túto frekvenciu potvrdila aj sexuologička. „Počiatočná vášeň, ten plameň, ktorý horí vysoko, sa postupne stabilizuje a vychádza to skutočne na dvakrát týždenne,“ poznamenala Caisová.

Zdá sa vám to primálo alebo, naopak, priveľa? Ak sa pýtate, ako často by ste sa so svojím partnerom mali milovať, žiaľ, univerzálny vzorec či návod nehľadajte. Neexistuje.

Milujete sa málo?

Buďte ale pokojní, nie ste jediní, kto pátra po akomsi vzorci. Práve frekvencia pohlavných stykov patrí podľa sexuologičky k najčastejšími sťažnosťami partnerov na sexuálny partnerský nesúlad. Ako si s týmto nesúladom poradiť?

„Kedysi sexuológovia radili, že sa má prispôsobiť ten z partnerov, ktorý je náročnejší. Čas ukázal, že to nakoniec nevyhovovalo ani jednému z partnerov. Ukazuje sa, že najtrvácnejšie sú vzťahy, kde je medzi partnermi dôvera, dôvernosť a úprimnosť. V rozhovoroch o intímnom živote to platí dvojnásobne,“ zdôrazňuje Caisová.

Ak sa ale s partnerom dostávate do sporov o tom, ako často a kedy sa máte milovať, sexuologička radí spraviť si „sexuálny“ kalendár.

„Vyžaduje to, najmä na začiatku, ochotu oboch partnerov byť disciplinovaní a spolupracujúci. Mnohé páriky, ktoré si sexuálny kalendár akosi spontánne zaviedli do svojho života, si to chvália. Naviac sa sex nestáva predmetom "obchodovania“, nervozity či nátlaku a pomôže dvojici prekonať aj menej šťastné, konfliktné obdobia," vysvetľuje sexuologička.

Hovorte spolu

Nech už štatistiky ukazujú čokoľvek, dôležité je, aby ste boli šťastní a spokojní vy. Mali by ste poznať svoje túžby a očakávania a zdieľať ich so svojou polovičkou. Je len na vás, ako často sa milujete, a keď s frekvenciou milovania nie ste spokojní, nezabudnite na komunikáciu. Akokoľvek to znie ako klišé, komunikácia je alfou a omegou nášho spoločenského života.

A ak sa vám napriek snahe nedarí nájsť príčinu dramatického poklesu milovania, požiadať o pomoc môžete odborníka. „V žiadnom prípade neodporúčam veľmi vyčkávať s riešením, pretože ak sa u jedného z partnerov objaví averzia voči telesným kontaktom, je veľmi ťažké, ba temer nemožné tento stav zvrátiť,“ uzavrela sexuologička Caisová.

Zdroj: Dnes24.sk