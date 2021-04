Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Otáča sa vám partner počas spánku chrbtom? Čo to vypovedá o vašom vzťahu? Vedeli ste, že chrbtom k sebe spí až 42 % párov? Aj vám sa partner počas spánku otáča chrbtom? Neverili by ste, čo to znamená! 5. apríl 2021 Magazín

Každý z nás má svoju obľúbenú polohu, v ktorej sa mu spí najlepšie. Keď spíme s partnerom, zvyčajne máme aj podelené strany postele a zaužívané zvyky. Niektorí z nás radi zaspávajú v objatí, iní majú radi svoj priestor. Ako si ale vysvetliť, keď sa nám partner v spánku otočí chrbtom?

Ako ďaleko od seba spíte?

Znamená to, že sa na vás hnevá, čo dokonca, že mu nie je príjemné pozerať sa na vás? Vôbec nie, práve naopak! Ak to robí pravidelne, môžete si spokojne vydýchnuť.

Vedci z University of Hertfordshire (UK) robili rozhovory s pármi, aby zistili, ako spia. Dozvedeli sa, že chrbtom k sebe spí až 42 % párov, tvárou k jednej strane (s objatím alebo bez neho) spí 31 % a tvárou k sebe len 4 % párov. Zistili tiež, že poloha, v akej spíte, nie je až taká dôležitá ako to, ako ďaleko od seba spíte.

Podľa tejto štúdie sú ľudia, ktorí spia od seba menej ako 2,5 cm (bolo ich 12 %), vo vzťahoch oveľa šťastnejší ako ľudia, ktorí si udržiavajú vzdialenosť viac ako 76 cm (boli len 2 %).

A je to logické, pretože blízkosť vytvára pocit pohodlia a bezpečia. Takže ak sa vám partner počas spánku pravidelne otáča chrbtom, znamená to len jedno – je to prejav silnej lásky aj dôvery! Jednoducho sa nebojí pustiť vás do svojho osobného priestoru. O vašom vzťahu to vypovedá, že dosiahol stabilnú úroveň!

Takže, nezabudnite na dôležitosť fyzického kontaktu! Čím ďalej od seba spíte, tým viac sa vzďaľujete vo vzťahu. A čím bližšie, a to bez ohľadu na objatia, tým silnejší je váš vzťah.

