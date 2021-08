Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Čoho sa Vodnári chytia, premenia na kopec peňazí Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 2. - 8. augusta? 2. august 2021 Magazín

2. august 2021
TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Čoho sa Vodnári chytia, premenia na kopec peňazí
Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 2. - 8. augusta?

Baran

V prvej polovici tohto týždňa sa vám v zamestnaní darí presne tak, ako to chcete, no v jeho druhej polovici sa situácia začne zhoršovať a to vás začína znepokojovať. Vo vašom osobnom živote sa bude tento stav odzrkadľovať negatívnym spôsobom, pretože sa nedokážete odosobniť a vaše problémy a starosti z práce si prenášate domov a nimi tak vlastne znepríjemňujete životy všetkých vašich blízkych.

Býk

Tento týždeň v zamestnaní očakávajte iba problémy a prekážky z každej strany. Nebudete sa môcť spoľahnúť na pomoc ani zo strany vašich spolupracovníkov, ako aj vašich zamestnávateľov. Našťastie, vo vašom osobnom živote je všetko úplne iné. Máte okolo seba ľudí, ktorí stoja pri vás a zvlášť vaši partneri sú pre vás silnou oporou a istotou v každom smere.

Blíženci

Od pondelka do štvrtku sa vám síce darí budovať si vašu kariéru, ale stojí vás to nesmierne veľa fyzickej a hlavne psychickej energie. Až v piatok si budete môcť konečne vydýchnuť. Nič dobré sa nerodí ľahko. Váš súkromný život bude počas týchto dní pokojný a pohodový, no v jeho citovej oblasti to bude trochu rozkolísané. V stredu máte možnosť užívať si veľa lásky a v sobotu, naopak, je tu riziko hádok medzi vami.

Rak

Vaše dôležité pracovné povinnosti, zvlášť uzatváranie nových zmlúv a obchodných dohôd si rozdeľte tak, aby ste ich nemuseli riešiť v pondelok a vo štvrtok. V takom prípade sa môžete tešiť z úspešného týždňa. V osobnom živote ste spokojní v oblasti lásky máte utorok ako deň, počas ktorého budete doslova zaliati týmto citom. Naopak, v sobotu pozor na hádky, mohli by skončiť dokonca rozchodom.

Lev

Ak máte nejaké aj keby len tie najmenšie pochybnosti a obavy z toho, že vám vaše pracovné plány nedopadnú tak, ako chcete, tak môžete byť absolútne pokojní. Všetko klapne presne podľa vašich predstáv. Rovnaký priebeh všetkých udalostí budete prežívať aj vo vašom osobnom živote, takže hurá na to, maximálne si užite plnú priazeň vesmíru smerom k vám v každej oblasti vášho života.

Panna

Ste znamenie, ktoré má rado výzvy, ale aj pre vás budú tentoraz nesmierne namáhavé, takže aby ste si aj naďalej mohli vašu kariéru budovať ako doposiaľ, bude vás to stáť nesmierne veľa psychickej a aj fyzickej energie. V súkromí to budete mať v pohode, ale v oblasti citov a lásky to nebude už také jednoduché. Streda bude pre vás dňom plným veľkej lásky, prípadne nových vzťahov, no sobota bude o hádkach a možných rozchodoch.

Váhy

Počas týchto dní sa na pracovisku naozaj zapotíte, aby ste dosiahli aspoň ako-tak uspokojivé výsledky. Príčinou toho všetkého bude hlavne kopec problémov a prekážok, ktoré budete musieť jednu po druhej odstraňovať a sami, bez pomoci kolegov alebo vašich nadriadených. Ešteže vo vašom blízkom okolí a doma máte pri sebe ľudí, ktorí sú pre vás istotou a vytvárajú vám v ich strede oázu pokoja. Zvlášť vaši partneri robia všetko preto, aby ste boli spokojní.

Škorpión

Aj tento, ako minulý týždeň, si môžete prirátať k tým, počas ktorých sa vám darí v každej vašej pracovnej aktivite, ktorú sa vám bude dariť meniť na finančné zisky. V súkromí to budete mať už v pondelok trochu komplikované nedorozumeniami a hádkami s vašimi partnermi, ale postupne každým ďalším novým dňom sa bude situácia medzi vami zlepšovať a vyvrcholí cez víkend, ktorý bude pre vás naplnený láskou, nehou a vášňou.

Strelec

Celý tento pracovný týždeň bude pre vaše znamenie v duchu pokoja a pohody, takže sa nemusíte obávať žiadnych nepredvídaných alebo neočakávaných povinností zo strany vašich zamestnávateľov. Ak ste zadaní, tak by ste mali hlavne v stredu venovať všetku vašu energiu a pozornosť vašim partnerom. To je deň, ktorý vášmu znameniu praje hlavne v láske. Ak ste nezadaní a nechcete na tom zatiaľ nič meniť, tak máte pred sebou dni naplnené zábavou s priateľmi pri káve alebo dobrom vínku.

Kozorožec

Aspoň v tomto týždni budete mať jeho prvé dva dni ,,normálne,, takže sa ich snažte využiť a porobte si v zamestnaní všetko čo potrebujete. Bohužiaľ, už od stredy až do piatku bude situácia opäť nepriaznivá a zlá, plná starostí. A aby toho nebolo málo, tak aj v súkromí budete v priebehu týchto dní riešiť hlavne nepríjemné situácie medzi vami a vašimi partnermi, ktoré môžu skončiť dokonca aj rozchodmi.

Vodnár

Máte pred sebou nesmierne úspešný pracovný týždeň v ktorom nebude nič, čo by ste nedokázali premeniť na kopec peňazí. Dokonca nebude od veci, ak v priebehu týchto dní pokúsite vyprovokovať šťastenu v niektorej z lotérií. Ak ste zadaní, tak v pondelok a v utorok medzi vami a partnermi neotvárajte žiadne vážne debaty, iba by ste sa poškriepili. Zostávajúce dni sú už príjemné a v pohode.

Ryby

Čo sa týka vašich pracovných povinností, tak v priebehu týchto dní sa vám v nich nebude dariť podobne ako počas minulého, a to vás dostáva do ešte silnejšej depresie a podráždenosti. A ani v súkromí to nebudete mať v tomto týždni jednoduché. Máte pocit, že vás váš priateľ nemiluje a to vám nepridáva na pokoji a sebadôvere. Snažte sa najskôr upokojiť a až potom robte nejaké uzávery.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

