29. jún 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Júl prináša oheň a hádky do vzťahov

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 29. júna - 5. júla 2020?

Baran

Je pred vami pracovne pokojný a pohodový týždeň. Ste v takej zvláštnej, ale dobrej eufórii, čo vám pomáha dosahovať dobré výkony, ale aj výsledky. Vo vašom osobnom živote, zvlášť v jeho citovej oblasti, sa môžete cítiť ako na hojdačke. V pondelok zažívate s partnermi veľa lásky, v stredu sa budete hádať pre každú maličkosť a v piatok si spoločne užívate opäť veľa nehy. Aj víkend bude veľmi podobný.

Býk

Od pondelka do štvrtku sa vám bude na pracovisku dariť všetko, na čo len siahnete. Aj vy, čo sa snažíte v rámci vašej kariéry dosiahnuť na tie najvyššie méty, máte v priebehu týchto dní šancu posunúť sa o veľký kus dopredu. Naopak, v piatok si v zamestnaní dávajte pozor na všetko, aby ste sa nedostali do nepríjemností. V oblasti citov a lásky máte počas tohto týždňa absolútnu podporu nebeskej oblohy. Vy, nezadaný, stretnete niekoho, s kým môžete uvažovať o trvalom vzťahu.

Blíženci

Pondelok, utorok, streda bude vo vašom zamestnaní veľmi hektický v tom dobrom slova zmysle. Budete mať ozaj veľa práce, takže si vážne zamakáte. Na druhej strane sa to pozitívne odzrkadlí na vašich finančných ziskoch. V osobnom živote počas pondelku budete mať záletnícke chúťky, čo môže mať za následok, že v utorok sa kvôli tomu budete hádať s partnermi, lebo na to prídu. No v priebehu nadchádzajúceho víkendu sa vám podarí situáciu medzi vami upokojiť.

Rak

Ak máte v zamestnaní nejaké dôležité rokovania alebo iné záležitosti, ktoré sú pre vás zadného charakteru, riešte ich hlavne v pondelok a v piatok. Stred týždňa nebude tak priaznivý. Skôr očakávajte v tieto dni menšie problémy a prekážky. V rámci vášho rodinného spolužitia, ktoré je pre vaše znamenie tak dôležitou súčasťou života, bude v tento týždeň prevládať príjemná pohoda a harmónia. Štvrtok bude pre vás priaznivý v oblasti lásky a citov. Tak si to užite.

Lev

V pondelok sa na pracovisku snažte vybaviť všetko dôležité, pretože od utorka až do piatku sa vo vašom zamestnaní budú diať zmeny, ktorých drvivá väčšina nebude pre vás príjemná a budete na ne musieť reagovať okamžite, čo vám tiež nepridá na pohode. Rovnaký priebeh udalostí sa bude diať aj vo vašom partnerskom spolužití. V pondelok bude príjemný, ale od utorka až do piatku aj následkom vašich nepríjemnosti v práci sa budete voči vašim polovičkám správať nepríjemne, čo bude mať za následok hádky a ostré výmeny názorov. Našťastie, cez víkend sa medzi vami všetko dá do poriadku.

Panna

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní pripravte na naozaj veľký pracovný nápor. Našťastie, v tom dobrom slova zmysle. Zamakáte si, ale na druhej strane sa vám to pozitívne odzrkadlí na vašich finančných ziskoch. V súkromí hlavne vy, zadaný, pozor počas pondelka. Budete mať tendencie flirtovať, na čo môžu vaše polovičky prísť a to by malo za následok, že sa v utorok medzi vami vyskytnú vážne hádky, ktoré sa vám v priebehu víkendu bude našťastie dariť postupne upokojovať.

Váhy

Ak patríte k tým, čo sa rozhodli venovať kariére všetok čas a energiu, tak potom od pondelka do štvrtku v tejto oblasti zvýšte svoju aktivitu. Priazeň nebeskej oblohy je na vašej strane. Naopak, v priebehu piatka sa sa nepúšťajte do ničoho dôležitého. Hrozia nepríjemnosti s problémy. Ak ste nezadaný a túžite po vzťahu, celý týždeň sa môžete bez obáv snažiť tento stav zmeniť. Je vysoká pravdepodobnosť, že spoznáte niekoho, kto bude vo všetkom vyhovovať vašim predstavám.

Škorpión

Aj v priebehu tohto týždňa sa budete v zamestnaní hlavne trápiť so všetkým, čo budete robiť. Taktiež aj vo vzťahu vy a vaši nadriadení pretrváva nedôvera, čo vás trápi najviac. Aj vy, čo podnikáte buďte opatrný v jednaniach s vašimi obchodnými partnermi. Hlavne pri podpisovaní zmlúv. V partnerskom spolužití sa snažte počas stredy vyhnúť témam, ktoré sa dotýkajú vašej kariéry, pretože budú zdrojom hádok medzi vami. Sústreďte všetku vašu energiu na víkend. Bude plný lásky a všetkého s ňou spojeného.

Strelec

Aj tento týždeň sa môžete tešiť z naozaj veľkých pracovných úspechov. prichádzajú pre vás pozitívne zmeny. Budujete si kariéru a aj finančne si výrazne prilepšíte. Taktiež aj vy, podnikatelia, nebudete mať dôvod na nespokojnosť. Uzatvárate nové výhodné obchodné zmluvy, zaručujúce dobré zisky. V osobnom živote máte počas týchto dní veľkú charizmu a príťažlivosť pre opačné pohlavie. Je iba na vás ako to využijete. Či si budete iba užívať, alebo dáte prednosť začatiu nového seriózneho vzťahu.

Kozorožec

Na vašom pracovisku si počas tohto týždňa užijete pokoj a pohodu. Nikto a nič vás nebude stresovať, takže si vaše úlohy môžete plniť v pokojnom tempe. Ak by ste mohli byť na dovolenke, bolo by to pre toto obdobie pre vás ideálne. V súkromnej oblasti sa až do štvrtka nebude diať nič závažné, ale od piatku sa pripravte hlavne v partnerskom spolužití na vážne nedorozumenia a hádky,ktoré môžu vyústiť do rozchodov alebo dokonca až rozvodov.

Vodnár

V priebehu týchto dní nebude vo vašej práci existovať nič, čo by ste nedokázali zvládnuť. Najlepšie na tom bude ale to, že všetko čo chytíte do rúk, budete meniť na peniaze. Finančne sa vám ozaj mimoriadne darí. Nikto vám nebude mať za zlé, ak sa náhodou budete chovať trochu neskromne. V oblasti lásky a citov sa vám darí rovnako mimoriadne úspešne. Vy, zadaný, očakávajte vo vašich vzťahoch novú iskru a vy nezadaný, ak budete chcieť, máte isté, že sa zamilujete.

Ryby

Tento týždeň vás zastihne plných elánu a energie, čo sa veľmi pozitívne odzrkadľuje na vašich pracovných výkonoch a výsledkoch. Vaši nadriadení sú s vami tiež spokojní. Vy, čo podnikáte, môžete sa rovnako tešiť. Ide vám naozaj úspešný týždeň. V súkromí, v oblasti citov a lásky ste tiež spokojný. Máte pred sebou dni naplnené vytúženým pokojom a harmóniou a to sa vám páči. Víkend využite na stretnutie s rodinou, alebo dobrými priateľmi.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.