23. august 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Ktoré znamenia sa "vykúpu" v láske?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 24. - 30. augusta 2020?

Baran

Je pred vami naozaj veľmi úspešný pracovný týždeň, ktorý bude pre vás plný neočakávaných a náhlych pozitívnych správ zmien. Všetko, čomu sa budete venovať, meníte na slušné finančné zisky. Rovnako tak aj v osobnom živote sa vám darí a každá vaša aktivita je korunovaná úspechom. Máte príležitosť zoznámiť sa s vašou novou láskou a vy, čo ste v stabilných vzťahoch a plánujete založenie rodinky, tak si počas víkendu zariaďte, aby ste neboli ničím a nikým rušený.

Býk

V zamestnaní vás počas tohto týždňa čaká pohoda a pokoj. To vám vyhovuje, pretože si budete môcť dovoliť poľaviť vo vašom nasadení a zároveň si tak aj oddýchnuť. V priebehu utorka a soboty máte na svojej strane náklonnosť a priazeň nebeskej oblohy v oblasti citov a lásky. Naopak, počas štvrtku buďte opatrný a obozretný, hlavne v komunikácii s vašimi partnermi, pretože by ste sa nechali vtiahnuť do ostrých výmien názorov čím by ste si pokazili víkend.

Blíženci

Tento týždeň sa na pracovisku nebudete cítiť príjemne. Nie preto, že by ste mali problémy s plnením si vašich povinností, ale preto, lebo cítite, že zo strany vašich nadriadených sú smerované určité výhrady a výčitky. Opatrne zistite o čo ide. Taktiež aj v oblasti citov, partnerského spolužitia máte pocit, že nie je všetko v poriadku. Máte totiž podozrenie, že vaše polovičky sú vám neverné. No nebuďte unáhlený vo vašich reakciách. Najskôr si všetko dobre preverte, aby ste mali úplnú istotu, inak hrozí, že vyrobíte medzi vami veľmi vážnu situáciu, ktorú by ste ozaj dlho dávali do poriadku.

Rak

Počas prvej polovice tohto týždňa si v zamestnaní „užijete“ hlavne stres a napätie, ktoré vám budú brániť pracovať na sto percent. Ale, našťastie, druhá polovica k vám bude milosrdná, takže sa vám podarí dať všetko do poriadku a stihnete aj zameškané. V priebehu utorka a celého víkendu sa budete doslova kúpať v prívale lásky a citov. Preto buďte o to viac opatrnejší vo štvrtok, aby ste si to nepokazili zbytočnými hádkami a nedorozumeniami medzi vami a vašimi partnermi.

Lev

V priebehu týchto dní sa budete môcť tešiť s toho, že vaša kariéra stúpa priam závratnou rýchlosťou smerom nahor. Vaša finančné transakcie vám prinášajú veľmi dobré zisky, ale nič z toho vám nebude robiť radosť, pretože v sebe cítite vnútorný nepokoj, ktorý vám bráni tešiť sa z vašich úspechov. Pre rovnaké pocity si nebudete schopný vychutnať prejavy lásky zo strany vašich partnerov čím, bohužiaľ, riskujete, že počas nadchádzajúceho víkendu medzi vami vznikne napätie a dusná atmosféra.

Panna

V zamestnaní budete čeliť výhradám a aj výčitkám zo strany vašich nadriadených, čo vás nemilo zaskočí. Skúste sa cez to preniesť a venujte sa len vašim povinnostiam. Ak chcete zistiť o čo ide, tak to robte veľmi citlivo. Aj v súkromí sa nebudete mať dôvod cítiť dobre, pretože máte podozrenie, že sú vám vaši partneri neverní. No skôr ako sa rozhodnete s nimi túto záležitosť otvorene prebrať, overte si všetky fakty a až potom reagujte. Inak by ste riskovali naozaj vážne poškodenie vzťahov medzi vami.

Váhy

Na pracovisku bude v priebehu tohto týždňa pokoj a pohoda, čo vám príde vhod. Môžete tak poľaviť vo vašom nasadení a trochu si tak aj oddýchnuť. Počas utorka a soboty vás bude vesmír podporovať v láske a citoch. Preto vo štvrtok dávajte pozor na vaše reakcie smerom k vašim partnerom. Mohli by ste sa nechať vyprovokovať k ostrým výmenám názorov, čo by vám narušilo príjemnú pohodu počas nadchádzajúceho víkendu. A to by bola škoda.

Škorpión

Máte pred sebou naozaj pracovne výnimočne úspešný týždeň. Vaše úlohy a povinnosti zvládate s ľahkosťou, čo nezostáva bez povšimnutia vašich nadriadených. Môžete sa tešiť z dobrého finančného ohodnotenia za vaše výsledky. Taktiež aj vy, čo podnikáte, máte dôvod na spokojnosť. V utorok sa snažte vyhnúť hádkam s vašimi partnermi, pretože by to boli vlastne spory o ničom. No ak sa vám to nepodarí, nerobte si z toho ťažkú hlavu, pretože už vo štvrtok sa vám podarí všetko dať do poriadku sladkým spôsobom.

Strelec

Tento týždeň sa budete v zamestnaní trápiť. Okrem toho vás ovládne pocit, že ste za vaše doterajšie výkony a výsledky nedocenený a aj finančne neocenený, čo vám tiež nepridá na nálade. Nič neriešte, na žiadne zmeny nemáte vhodné obdobie. Presmerujte vašu energiu na partnerov, a to zvlášť počas stredy a štvrtku. Tieto dni máte v oblasti citov a lásky priazeň hviezd na vašej strane. Čo tak v priebehu víkendu pripraviť pre nich nejaké milé prekvapenie?

Kozorožec

Z pracovného hľadiska budete tento týždeň veľmi spokojný. Práce máte tak akurát, takže ju zvládate bez problémov. Dokonca môžete očakávať aj príjemné správy. Aj v súkromí vás čakajú zaujímavé chvíle. Pôjde o intímnu oblasť. No skôr pôjde o vaše tendencie prežívať ich mimo vašich domovov, čo znamená, že vy zadaní, budete v pokušení byť neverní. Preto si dobre premyslíte, či vám to bude stáť za to, ohroziť stabilný vzťah jeho zničením pre chvíľku vzrušenia.

Vodnár

Máte v sebe nesmierne veľa energie, chuti a entuziazmu do práce, ale nebudete ich mať ako využiť, pretože roboty bude málo čo vás bude doslova mrzieť.O nič nejde. Ostanú vám na aktivity vo vašom osobnom živote. V tejto oblasti vášho života máte pred sebou pokojné a pohodové dni. Takže máte možnosť pre rodinu, partnerov, ale aj priateľov v priebehu nadchádzajúceho víkendu pripraviť nejaké zaujímavé a príjemné prekvapenie plné zábavy.

Ryby

Tento týždeň máte naozaj veľa práce a to vás dostáva do vnútornej nepohody, pretože máte obavy či to všetko dokážete zvládnuť včas a podľa predstáv vašich nadriadených. Na nálade vám nepridáva ani to, že sa cítite nedocenený a to vám berie chuť do roboty. K tomu všetkému sa pridávajú aj nepríjemnosti vo vašom osobnom živote. Zvlášť vás mrzí, že medzi vami a vašimi partnermi neviete počas týchto dní nájsť súzvuk v názoroch, ale naopak sú medzi vami ich ostré výmeny.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.