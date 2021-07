Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Pre jedno znamenie to bude TOP týždeň! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 19. - 25. júla? 18. júl 2021 Magazín

V sobotu 24. júla o 3:00 hod. máme spln v znamení Vodnára. „Vodnár je 11. astrologický dom, dom splnených prianí, túžob a nápomocných priateľov,“ vysvetľuje astrologička Valika Polčicová.

Baran

V zamestnaní sa snažte všetky vaše dôležité pracovné povinnosti stihnúť v rozpätí dní pondelka a utorka. V tomto čase máte na vašej strane aj priazeň hviezd. Od stredy do piatku vám totiž začínajú menšie problémy v komunikácii z vašimi nadriadenými. V partnerskom spolužití, ale aj v osobnom živote, máte pred sebou príjemné dni. Vo štvrtok sa budete s vašimi polovičkami doťahovať, kto koho ľúbi a kto koho menej.

Býk

Od pondelka do stredy sa vám v práci mimoriadne darí, ale ani štvrtok a piatok nebude zlý, pretože sa v tieto dni dozviete nejaké príjemné správy, ktoré vás veľmi potešia. V súkromí vám, čo ste nezadaní, a chcete to zmeniť, vesmír praje už v pondelok. Spoznáte niekoho, kto môže byť vaším životným partnerom. Vy zadaní, pozor vo štvrtok, hrozia hádky, ale už cez víkend bude opäť medzi vami všetko v poriadku.

Blíženci

Na vašom pracovisku sa do utorka budete cítiť veľmi dobre, pretože sa vám darí vo všetkom, do čoho sa pustíte. Je možné, že sa vás dotknú aj pozitívne zmeny. Aj od stredy do piatku ste úspešní, ale ste podráždení a nervózni. Nie je dôvod, aby ste sa tak cítili. V oblasti lásky a citov vám v tieto dni doslova ruže kvitnú. Vám zadaným sa darí upevňovať si vaše vzťahy, a vy nezadaní, ak nechcete byť sami, nebudete.

Rak

V stredu a vo štvrtok sa na pracovisku necítite v pohode a ste bez nálady a to sa bude negatívne odzrkadľovať aj na vašich výkonoch a výsledkoch. V piatok už bude opäť všetko v poriadku a bez problémov. Aj pre vaše znamenie bude pondelok dňom lásky, takže či už ste zadaní, alebo nie, budete si užívať v tejto oblasti vášho života. Máte pred sebou pekný a príjemný víkend, ktorý by ste si mohli naplánovať spoločne aj s vašimi priateľmi.

Lev

Toto je pre vaše znamenie doslova top týždeň, ak ide o vaše pracovné aktivity. Dariť sa bude zvlášť vám, čo sa sústredíte na vašu kariéru. Postup máte zaručený. Ale ani vy, čo podnikáte, sa nebudete mať na čo sťažovať. V partnerskom spolužití to budete mať mierne rozkolísané. V pondelok veľa lásky, utorok a streda nedorozumenia, cez víkend opäť veľa citov, nehy a vášne.

Panna

V pondelok a v utorok ste na vašom pracovisku lídrom v každej aktivite. Očakávajte aj pozitívne zmeny, ktoré vám urobia veľkú radosť. Aj zostávajúce dni ste úspešní, no zároveň ste nervózni a nesvoji, na čo ale nebudete mať žiadny dôvod. V osobnom živote, v partnerskom a rodinnom spolužití, vám tento týždeň budú ruže kvitnúť bez ohľadu na to, či ste v dlhodobých, stabilných, alebo len v začínajúcich vzťahoch.

Váhy

Od pondelka do stredy sa v zamestnaní môžete pustiť aj do ozaj náročných projektov. Zvládnete ich na jednotku. Aj vo štvrtok a v piatok vám ide karta a dokonca sa vás dotknú aj pozitívne zmeny, ktoré vaši nadriadení pripravili. Ak ste nezadaní a túžite po zmene, tak v pondelok určite nezostávajte doma. Vy, čo ste vo vzťahoch, snažte sa vo štvrtok vyhnúť zbytočným hádkam s vašimi partnermi. Víkend už bude opäť pekný.

Škorpión

Máte pred sebou nesmierne úspešný pracovný ako aj kariérny týždeň a to vás napĺňa spokojnosťou. Taktiež aj vy, čo pracujete v súkromnom sektore, máte dôvod na radosť, pretože každá vaša aktivita vám prináša dobré finančné zisky. V partnerskom a rodinnom spolužití už v pondelok budete musieť čeliť hádkam a nedorozumeniam, ale už v stredu si to vynahradíte sladkým udobrovaním.

Strelec

Je možné, že sa na vašom pracovisku počas pondelka budete trochu nudiť, ale už od utorka do piatku sa rozbiehate, takže očakávajte úspech, ako aj dobré finančné ohodnotenie za vaše dosiahnuté výsledky. Rovnako tak aj v osobnom živote ste spokojní a šťastní. Iba v sobotu sa nepúšťajte do riešenie zásadných vecí, pretože by ste tým dosiahli iba zbytočné napätie medzi vami a vašimi polovičkami.

Kozorožec

Na pracovisku vám ide všetko ako dobre namazaný stroj. Dosahujete výborné výsledky, ale cez to všetko sa necítite vnútorne v pohode. Je to následok predchádzajúceho obdobia, ktoré bolo pre vás náročné, čo sa odzrkadlilo na vašom celkovom vyčerpaní a únave. V osobnom živote ako aj v partnerskom spolužití sa cítite príjemne a naplnení. Ste milí na vaše polovičky a tie rovnako tak na vás.

Vodnár

Konečne aj na vás prišlo, takže v zamestnaní môžete očakávať len úspech, čo sa pozitívne odrazí aj na vašich financiách a to vás napĺňa veľkou spokojnosťou. V tieto dni vám aj Venuša, planéta lásky, mimoriadne praje, takže vy zadaní, tešte sa z novej iskry vo vašich vzťahoch a vy nezadaní, máte veľkú príležitosť spoznať niekoho, s kým začnete perspektívne partnerstvo.

Ryby

V priebehu týchto dní nie ste v zamestnaní spokojní. Akoby sa všetko zastavilo a ani vaše maximálne snahy to zmeniť tomu nezabránia. K tomu všetkému ste aj podráždení a nervózni, čo vám nepridáva na pokoji a pohode. Ešteže v partnerskom a rodinnom spolužití je všetko v poriadku, preto si to nepokazte tým, že si prenesiete vaše starosti a problémy z práce domov.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk