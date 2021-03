Zdroj: pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Rozchody i rozvody: Kto sa nemá unáhliť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. marca? 22. marec 2021 Magazín

22. marec 2021 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa astrologičky Valiky: Rozchody i rozvody: Kto sa nemá unáhliť? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. marca?

Baran

V priebehu tohto týždňa budete na pracovisku bez nálady a mierne podráždení. Dávajte pozor na to, aby to nebolo na vás moc vidieť, pretože by ste si mohli u vašich nadriadených naštrbiť ich doterajšiu priazeň. V oblasti citov a lásky máte priazeň hviezd počas pondelka a utorka, takže vy zadaní, buďte k vašim partnerom cez tieto dni viac pozornejší a vy nezadaní, túžiaci po vzťahu, vyberte sa niekam medzi ľudí. Nastávajúci víkend vám prináša pohodu, pokoj a príjemné chvíle v kruhu rodiny alebo priateľov.

Býk

Počas týchto dní očakávajte, že sa vám na pracovisku nebude dariť a aj vy, čo sa snažíte o kariérny postup, nebudete úspešní. K tomu všetkému vás nebude tešiť ani vaša finančná situácia. V partnerskom spolužití budete musieť v stredu čeliť ostrým výmenám názorov, ktoré vzniknú vlastne pre banálne dôvody. Našťastie si to aj vaše polovičky uvedomia skôr, ako by mohli narobiť veľké škody medzi vami a počas nadchádzajúceho víkendu dáte spoločne všetko do poriadku.

Blíženci

Tento týždeň zistíte, že medzi vašimi spolupracovníkmi máte pár neprajníkov, ktorí sa vám snažia podrážať nohy, ale napriek ich snahám sa vám darí vašu kariéru posúvať smerom dopredu. Pokiaľ máte ponuku zamestnať sa niekde v zahraničí, neváhajte a choďte do toho. V osobnom živote si utorok rezervujte pre vašich partnerov. Vesmír vám praje v láske a citoch. Počas štvrtku pozor na malé nedorozumenia, ktoré by vám mohli naštrbiť víkendové, príjemné zážitky v kruhu vašich najbližších.

Rak

V zamestnaní vám „klape“ všetko podľa presne naplánovaných spôsobov riešenia úloh na tento týždeň. No cítite sa finančne nedocenení za vaše dosahované výsledky, ktoré sú dobré a to vás mrzí. V súkromí sa počas stredy nevyhnete nepríjemným výmenám názorov s vašimi partnermi, ktorých príčinou je práve vaše zamestnanie, kde posledné obdobie trávite viac času ako by bolo milé vašim polovičkám. Preto sa im snažte aspoň cez víkend venovať všetok čas.

Lev

Od pondelka do štvrtku by ste sa mali v zamestnaní snažiť maximálne ako dokážete, pretože vám budú vychádzať všetky vaše aktivity viac, ako by ste očakávali. Rovnako tak sa bude dariť aj vám čo podnikáte. V piatok sa venujte už len tomu nevyhnutnému, lebo karta sa obráti vo váš neprospech. V súkromí v priebehu pondelka a utorka dajte všetku energiu do lásky a citov. V tejto oblasti vášho života máte plnú podporu hviezd. Týka sa to zadaných, ale aj vás, ktorí ste bez vzťahu.

Panna

Na pracovisku budete musieť čeliť faktu, že nie všetci vaši kolegovia sú na vašej strane, ale že sú medzi nimi aj takí, ktorí sa vám cielene snažia kaziť vašu reputáciu u vašich nadriadených. No k ich nevôli sa vám darí naďalej posúvať smerom hore po kariérnom rebríčku. Je možné, že dostanete ponuku pracovať v zahraničí. Môžete ju prijať. V súkromí je pre vás utorok dňom lásky. Naopak, cez štvrtok si dávajte pozor na nedorozumenia s partnermi, ale víkend už budete opäť spolu „hrkútať“.

Váhy

Ak ide o vaše pracovné záležitosti, tak budete naozaj radi, ak budete mať tento týždeň za sebou. Nič vám nepôjde, skôr vám všetko bude padať z rúk a ani vy, čo ste sa rozhodli budovať vašu kariéru, nebudete spokojní. K tomu všetkému sa nebudete mať prečo tešiť ani z vašich finančných ziskov. Ak budú, tak len minimálne. A aj doma čakajte v stredu ostrú výmenu názorov medzi vami a partnermi paradoxne pre úplne bezvýznamné maličkosti. Našťastie, počas víkendu si to všetko uvedomíte a vysvetlite, takže medzi vami bude opäť všetko v poriadku.

Škorpión

Vaše pracovné úlohy sú v tieto dni veľmi komplikované a ťažké, takže na ich úspešné zvládnutie budete musieť zo seba vydať všetku energiu. Ale zvládnete to. Za všetku vašu námahu budete aj náležite ocenení a to veľmi dobrými finančnými ziskami. V osobnom živote máte pred sebou príjemné dni bez žiadnych negatívnych situácií. Naopak, počas štvrtku by ste si mohli s partnermi naplánovať romantický večer pri sviečkach. Nebeská obloha vám v tento deň praje vo všetkom, čo je spojené s citmi a láskou.

Strelec

Vo vašom zamestnaní je počas týchto dní všetko hore nohami. Všade okolo vás je blázinec a chaos, ale vás ako by sa to netýkalo. Zvládate všetky vaše povinnosti bez problémov a s prehľadom. Ste proste profesionál. V oblasti partnerského spolužitia to už nebudete zvládať s pokojom, ale budete plní emócií a práve tie by ste mali v sebe tlmiť, pretože vám pôjde o všetko. Hrozí vám trvalý rozpad, rozchod, rozvod. Neunáhlite sa vo vašich rozhodnutiach.

Kozorožec

Počas týchto dní sa v zamestnaní snažíte pracovať na viac ako sto percent a nemáte dôvod sa sťažovať na nedostatok práce, ale vaše výkony, ale aj výsledky nebudú náležite finančne ohodnotené, čo vás bude mrzieť. V súkromí už utorok naznačí, aký budete mať celý víkend. A že by ste sa mali začať naozaj na čo tešiť, pretože pôjde o romantiku, city, lásku, nežné vyznania, ale aj vášeň.

Vodnár

V zamestnaní sa vám síce darí, ale cítite, že to nie je ono, že máte na viac a nie len v obsahu vašej práce, ale aj čo sa týka vášho ohodnotenia za ňu. Mali by ste sa zamyslieť, či by nebolo ozaj dobré nasmerovať vašu pozornosť na zahraničie. V osobnom živote by ste mali vy zadaní venovať veľa času svojim partnerom v utorok a v stredu. Tieto dni máte príležitosť vaše vzťahy utužiť. Vy nezadaní, máte šancu spoznať svoju novú lásku.

Ryby

Pripravte sa na to, že si v zamestnaní počas týchto dní budete musieť vysúkať rukávy veľmi vysoko a každý váš pracovný úspech si poctivo odmakáte. Taktiež aj vy, čo robíte biznis, to nebudete mať jednoduché. Budete zo seba musieť vydať to najlepšie, aby ste dospeli s partnermi k obojstranne výhodným dohodám a zmluvám. Váš osobný život nemá v tomto týždni pred sebou žiadne negatívne prekážky až na utorok, kedy budete podráždení. Mohli by ste túto náladu preniesť aj na vašich blízkych.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk