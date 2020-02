16. február 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Čaká nás náročný nov Rýb, v dome skrytých nepriateľov

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 17. - 23. februára 2020?

23. februára o 16:35 hod. nastane nov v Rybách. „Rybám patrí 12 astrologický dom. Je to dom skrytých nepriateľov: onkológia, imobilita,väze­nie…Poproste Lunu o pomoc, aby vás nič zlé nestretlo,“ hovorí k týždenného horoskopu astrologička Valika Polčicová, ktorá ho pripravila.

Baran 21.3. – 20.4.

V pondelok sa budete v zamestnaní trochu nudiť, ale od utorka až do piatku dosahujete vynikajúce pracovné výsledky, ktoré nezostanú bez povšimnutia u vašich nadriadených. Môžete rátať aj s povýšením. A vy, čo hľadáte nové pracovné uplatnenie alebo nové miesto, očakávajte pozitívnu odpoveď. Aj váš osobný život, rodinné a partnerské spolužitie sa bude počas týchto dní niesť v duchu príjemnej pohody a vzájomnej harmónie. Nadchádzajúci víkend tak budete môcť využiť na vaše záujmy a koníčky

Býk 21.4. – 20.5.

Je pred vami pracovne veľmi ťažký a náročný týždeň plný stresu a nervozity. Budete sa musieť prispôsobovať pre vás nepríjemným zmenám v podobe prerušenia spolupráce s vašimi doterajšími spolupracovníkmi, ktorí vám spôsobujú komplikácie vo vašich zámeroch. Našťastie, vo vašom súkromí si nebude nič od vás vyžadovať vašu osobnú angažovanosť, takže budete mať čas aj na seba. Čo tak počas víkendu pozvať priateľov a poriadne si s nimi vyraziť medzi ľudí, aby ste sa odreagovali a načerpali stratenú energiu?

Blíženci 21.5. – 20.6.

Tento týždeň vás v zamestnaní nebude nikto naháňať ani inak zaťažovať, takže si bude môcť zvoliť vám vyhovujúce pracovné tempo. Všetky vaše povinnosti a úlohy zvládnete bez problémov a s predstihom, takže je dosť možné, že sa budete možno aj trochu nudiť. Len sa to snažte nedávať moc okato najavo. O vaše rodinné záležitosti si nebudete musieť v tieto dni robiť žiadne obavy a starosti. Všetko klape tak ako má. No nemali by ste zabúdať ani na vaše zdravie. Využite nadchádzajúci víkend na výlety do prírody. Spojíte tak príjemné s užitočným.

Rak 21.6. – 22.7.

V pondelok a v utorok sa snažte vyhnúť dôležitým pracovným rokovaniam alebo podpisovaniu dôležitých zmlúv a dohôd. No už od stredy až do piatku sa situácia obráti vo váš prospech, takže sa vám podarí stihnúť všetko a dohnať aj zameškané. Vo vašom partnerskom a rodinnom spolužití sa snažte vyhnúť otvoreným konfrontáciám, pretože z nich môžu vzniknúť ozaj nepríjemné nedorozumenia, hádky a celková dusná atmosféra, ktorou by bol ovplyvnený aj nadchádzajúci víkend.

Lev 23.7. – 22.8.

Snažte sa všetko dôležité, čo je spojené s vašimi pracovnými aktivitami, stihnúť do stredy. V tomto období máte mimoriadnu podporu nebeskej oblohy. Naopak, od štvrtku do piatku vám nebude vychádzať absolútne nič. Budete podráždený a nervózny. Pohodu a stratený pokoj nájdete v tieto dni v kruhu vašej rodiny. Hlavne vo vašich partneroch budete cítiť veľkú podporu a istotu. Snažte sa im za to niečím príjemným revanšovať počas víkendu. Potešíte ich tým a zároveň s vaše vzájomné väzby ešte viac utužia.

Panna 23.8. – 22.9.

Tento pracovný týždeň nebudete mať žiadne problémy s plnením si vašich úloh a povinností. Vyhovovať vám bude aj to, že si budete môcť zvoliť pracovné tempo, ktoré vám vyhovuje, ale nie je vylúčené, že sa budete cítiť nevyťažený a možno aj trochu znudený. Ale vnímajte to tak, že vám ostane viac energie a času na vašich blízkych a vaše spoločné aktivity, ktoré tak radi spolu podnikáte. A nadchádzajúci víkend si môžete vyhradiť iba pre vaše záľuby, koníčky alebo sa dohodnite s priateľmi a niekam sa spoločne vyberte.

Váhy 23.9. – 23.10.

Máte pred sebou pracovne naozaj náročný a ťažký týždeň, plný napätia stresov a nervozity, ktoré budú spôsobovať nepríjemné zmeny, ktoré vám vaši nadriadený oznámia. Budú mať negatívny dopad aj na vaše celkové výsledky, pretože sa na ne nebudete vedieť sústrediť. Ešteže u vás v súkromí je všetko v úplnom poriadku. Budete tak mať možnosť v kruhu vašich najbližších relaxovať a nabrať stratenú energiu. Počas víkendu by ste si mohli spoločne navštíviť nejaké milé kultúrne podujatie.

Škorpión 24.10. – 22.11.

Ak máte počas tohto týždňa pred sebou dôležité životné rozhodnutia týkajúce sa vašej kariéry alebo máte naplánované dôležité rokovania, či podpisovanie zmlúv, odložte si to všetko radšej na príhodnejšie obdobie. Nemáte podporu nebeskej oblohy na tieto úkony, nič z toho by vám nevyšlo tak, ako by ste chceli. Naopak, v osobnom živote sa vám bude dariť. Vy nezadaní, túžiaci po láske, máte príležitosť spoznať vašich životných partnerov a vy, čo ste vo vzťahoch, očakávajte víkend plný vášne a vzrušenia.

Strelec 23.11. – 21.12.

Aj keď vášmu znameniu vládne Jupiter, planéta šťastia, tento pracovný týždeň vám to nebude nič platné. Budete sa musieť sami veľmi pracne a s veľkým vypätím fyzických a psychických síl snažiť dosiahnuť výsledky. A aj tie budú iba čiastkové. Aby toho nebolo málo, tak aj v súkromí očakávajte problémy a prekážky, ktoré sa budú vyhrocovať v podobe ostrých výmien názorov medzi vami a vašimi blízkymi. Buďte ozaj pozorný na to, čo poviete a čo urobíte, pretože vám hrozia rozchody a dokonca aj rozvody s vašimi partnermi.

Kozorožec 22.12. – 20.1.

V pondelok a v utorok budete mať na pracovisku pokoj a pohodu, no už od stredy až do piatku sa celková atmosféra prudko zmení a to na negatívnu stranu, takže sa pripravte na veľa nervozity, podráždenosti a stresu, ktoré vám budú brániť sústrediť sa na vaše povinnosti. V osobnom živote sa nebudete musieť zaoberať ničím závažným, takže budete mať dostatok času a priestoru na odpočinok a relax. Počas víkendu by bolo dobré, ak by ste nezostávali doma, ale vyšli niekam za zábavou.

Vodnár 21.1. – 18.2.

Vaši nadriadení vás budú počas tohoto týždňa posielať riešiť iba samé komplikované úlohy, ktoré vás budú psychicky nesmierne vyčerpávať, pretože si budú vyžadovať vaše maximálne sústredenie. Je to síce prejav ich dôvery vo vaše schopnosti, ale nebudete za ne adekvátne ohodnotený, čo vás bude mrzieť. Mrzieť vás budú aj nedorozumenia medzi vami a vašimi rodinnými príslušníkmi, ale aj priateľmi. Preto bude pre vás ideálne využiť nadchádzajúci víkend na to, aby ste sa niekde „zašili“, kde budete iba vy a nikto iný.

Ryby 19.2. – 20.3.

V zamestnaní vás bude tento týždeň čakať toľko pracovných povinností, že nebudete vedieť do čoho sa skôr pustiť. Ak zachováte pokoj a rozvahu a dokážete si zadeliť prácu podľa priorít, tak sa vám to všetko podarí zvládnuť bez väčších ťažkostí a problémov. O rodinné a domáce záležitosti si v tieto dni nebudete musieť robiť žiadne starosti, pretože vaši partneri vás dokážu vo všetko zastúpiť. Máte v nich neskutočnú oporu a podporu. Počas víkendu si nič neplánujte a zostaňte doma. Odpočívajte a na nič nemyslite.

Horoskopy pre vás pripravila skúsená astrologička Valika Polčicová.

