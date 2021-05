Zdroj: HOROSKOP / CC0 1.0 TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Jedno znamenie bude žiariť na „pracovnom nebi“! Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 24. - 30. mája? 26. máj 2021 Magazín

Baran

Je pred vami bezproblémovo príjemný pracovný týždeň, počas, ktorého sa nebudete musieť prispôsobovať termínom, ani žiadnym iným podmienkam, ktoré by vás mohli dostať pod tlak a stres. No vám môže pripadať, ako by ste stáli na jednom mieste a stagnovali. Našťastie je to iba váš vnútorný pocit, ktorý nemá s realitou vo vašom zamestnaní nič spoločné. Rovnako tak aj vo vašom rodinnom a partnerskom spolužití bude počas týchto dní prevládať pohoda a pokoj. Možno iba cez víkend sa trochu zamračí, ale to nebude stáť ani za povšimnutie.

Býk

Tento týždeň to budete mať v zamestnaní ozaj ťažké a náročné. Zvlášť vy, čo podnikáte, sa budete musieť veľmi pracne dobíjať k aspoň ako takým uspokojivým výsledkom. Ale ani tie vám nezaručia finančné zisky, ktoré vám chýbajú. A veru, že peniaze teraz potrebujete. Aspoň že v súkromí sa nebudete musieť osobne angažovať do ničoho nepríjemného. Naopak, vaša rodina vám bude vychádzať v ústrety vo všetkom, ale vy to nebudete vedieť oceniť, pretože máte plnú hlavu starostí týkajúcich sa vašej práce.

Blíženci

V zamestnaní sa pripravte na naozaj silný zážitok a príliv pozitívnej energie, čoho príčinou budú vaše mimoriadne pracovné úspechy nech už pracujete v akomkoľvek odvetví. No hlavne vám, čo podnikáte, sa otvárajú nové príležitosti a možnosti ako aj ponuky na spoluprácu, ktoré by ste mali bez váhania prijať. Finančné zisky máte zaručené. V oblasti citov a lásky bude v priebehu týchto dní všetko v tom najlepšom poriadku. Všetko klape tak, ako ste si to vždy predstavovali. Výnimočný bude piatok. Preto si ho rezervujte iba pre vašich partnerov a urobte si krásny romantický večer.

Rak

Dni tohto pracovného týždňa vám budú robiť radosť, pretože žiadna úloha, ktorou ste vašimi nadriadenými poverený pre vás nebude problémom. Každú zvládnete na sto percent. Iba v stredu môžete byť mrzutý viac, ako by bolo vhodné, čo by mohlo mať čiastočne negatívny dopad na vaše výkony a výsledky. V osobnom živote, ako aj v rodinnom a partnerskom spolužití, máte pred sebou pokojné a príjemné dni, ale vy sa budete cítiť nesvoji. Buďte pokojný, nie je dôvod na žiadne, ani tie najmenšie pochybnosti. Naopak, snažte sa byť optimistický.

Lev

Na tento týždeň budete chcieť zabudnúť čo najskôr, pretože v zamestnaní sa budete zaoberať iba problémami, a tie vám budú brániť sústrediť sa na to, na čo máte, čo vás znervózni a celkovo rozhádže až tak, že čím viac sa budete snažiť odstraňovať všetky prekážky, tým sa do nich budete ešte viac zamotávať. A aby toho nebolo málo, tak ani vaše finančné investície vám neprinesú očakávané zisky, ale skôr straty a aj váš kariérny postup sa zastaví. To isté vás čaká aj v súkromí. Hádky, nedorozumenia, rozchody, rozvody. Snažte sa udržať si jasnú myseľ.

Panna

Na pracovisku sa vám v tieto dni budú diať iba samé príjemné a pozitívne veci. Ich dôvodom budú vaše veľmi dobré pracovné výkony a výsledky nech robíte na akejkoľvek pozícií. Tešiť sa môžete hlavne vy, čo podnikáte, pretože sa vám bude dariť uzatvárať výhodné obchodné zmluvy a dohody na spoluprácu. Preto neváhajte a choďte do toho všetkého. Zisky máte isté. V oblasti citov bude v priebehu týchto dní všetko ideálne. Všetko funguje tak, ako má. Nádherný bude piatok. Preto si ho naplánujte iba pre vašich partnerov a urobte si úžasný romantický večer.

Váhy

V týchto dňoch budete na pracovisku ozaj vystavený tlakom a stresom. Hlavne vy, čo podnikáte, sa poriadne zapotíte ak budete chcieť dosiahnuť aspoň ako také výsledky. Aj vaše finančné zisky, ktoré vám chýbajú, sú skoro nulové. A práve v období, keď ich teraz tak veľmi potrebujete. Ešteže v osobnom živote sa nebude diať nič mimoriadne, čo by si od vás vyžadovalo osobnú angažovanosť. Naopak, vaši najbližší sa vám budú snažiť vychádzať v ústrety v každej oblasti, ale vy to nebudete vedieť oceniť, pretože nedokážete nemyslieť na problémy na vašom pracovisku.

Škorpión

Aj v tomto týždni v zamestnaní žnete iba úspech. Finančne sa zmáhate viac ako len dobre a aj v oblasti kariéry napredujete rýchlejšie ako vaši spolupracovníci. No, kto bude najviac žiariť na pracovnom nebi, ste vy čo podnikáte. Jednoducho uzatvárate výborné zmluvy, z ktorých máte ozaj super finančné zabezpečenie. Ak sa v súkromí dokážete počas stredy vyhnúť zbytočným hádkam, tak aj v tejto oblasti vášho života si budete iba užívať a tešiť sa v kruhu vašej rodiny a priateľov.

Strelec

V priebehu týchto dní budete mať pocit, že v zamestnaní, alebo v podnikaní stagnujete. V podstate je v tom kus pravdy, ale to nie je dôvod na paniku. Ide o dočasný stav, ktorý sa zlepší. Stačí trochu trpezlivosti hlavne z vašej strany. Taktiež aj v osobnom živote vám v tomto týždni nebudú ruže kvitnúť. Existuje totiž pár dôvodov, prečo prestávate dôverovať vašim partnerom. Preto bude z vašej strany nesmierne dôležité, aby ste si najskôr všetko dôkladne preverili a potvrdili, a až potom robte uzávery.

Kozorožec

Už istý čas sa vaše snahy na pracovisku míňajú účinkom a, bohužiaľ, ani v tomto týždni sa nebude na tomto stave nič meniť. Vám, čo podnikáte, k tomu všetkému budú chýbať aj finančné prostriedky, ktoré by ste chceli investovať do vašich nových aktivít a zámerov expandovať a rozšíriť tak vaše služby. Ani v oblasti lásky sa vám v priebehu týchto dní moc nedarí. Je to aj tým, že nedokážete od seba oddeliť prácu od súkromia. Nevŕšte sa preto na vašich partneroch, oni nemôžu za to, že sa vám nedarí.

Vodnár

Tak ako ste mali na pracovisku počas minulého týždňa príjemnú pohodu a pokoj, tak to bude aj v priebehu tohto. Ale vám to nebude moc vyhovovať, pretože sa cítite nevyťažený a mrzí vás, že vám tak utekajú peniaze. Nezaoberajte s tým, váš čas príde. V osobnom živote máte pred sebou taktiež pokojné dni. Využite ich, uvoľnite sa, užívajte si ich. Máte veľa možností, ako si s rodinou môžete obohatiť spoločné chvíle. Nadchádzajúci víkend vám umožní stretnúť sa s priateľmi a zažiť spolu veľa zábavy.

Ryby

V tieto dni sa v zamestnaní nebudete mať možnosť sťažovať na to, že ste pracovne nevyťažený. Skôr naopak. Ale mrzí vás to, že za to kvantum dobre odvedenej práce, ste neadekvátne finančne ocenený. K tomu všetkému sa ani zdravotne necítite dvakrát príjemne a komfortne, či už po fyzickej alebo po psychickej stránke. Na pokoji vám nepridáva ani to vedomie, že vo vašom vzťahu sa deje niečo nedobré, z čoho ste smutný. Snažte sa preto všetko medzi vami a vašimi partnermi riešiť s chladnou hlavou, bez emócií.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk