15. máj 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Je pre vás spánok v ponožkách hotová pohroma? Teraz možno zmeníte názor Spánok v ponožkách prináša množstvo výhod. Pozrite sa, prečo sa to oplatí!

Buď to milujete alebo nenávidíte. O čom je reč? No predsa o spánku v ponožkách! Navliekanie ponožiek pred spánkom má však množstvo výhod. Pozrite sa spolu s nami, prečo by ste to mali skúsiť tiež!

Niektorí z nás sa túžia vyspať do ružova, iní nedajú dopustiť na rôzne večerné rituály. Pre kvalitný spánok dokážeme urobiť naozaj veľa.

Naše telo vníma kvalitný spánok ako ten najlepší liek. Vďaka nemu si zlepšujeme pozornosť, pamäť, zažívame menej depresií, a vďaka spánku si dokážeme dokonca aj predĺžiť život.

Ponožky na všetko

Chcete sa dobre vyspať? Navlečte si pred spaním obyčajné mäkké ponožky. Tento malý zázrak dokáže ochrániť nohy pred chladom, a to nie je všetko!

Nasadiť si na nohy ponožky by ste mali aj vtedy, keď trpíte chorobou studených rúk a nôh. Raynaudov syndróm možno i takýmto spôsobom dostať čiastočne pod kontrolu. No pozor, vyhľadajte lekára, ak ste spozorovali príznaky prechodne nedokrvených nôh a rúk!

Raynaudov syndróm sa radí medzi vazoneurózy, teda funkčné ochorenia ciev. Ochorenie sprevádza modrá pokožka, stenčenie kože, opúchanie prstov, pocit mravčenia.

Počas menopauzy

Menopauza je strašiakom mnohých žien. V tomto období dochádza k zastaveniu menštruačného cyklu. Ženské pokolenie sa však dlhodobo sťažuje aj rôzne iné nepríjemné príznaky.

Menopauzu sprevádza pocit intenzívneho tepla, potenie, búšenie srdca a sčervenanie tváre. Vedeli ste, že ponožky dokážu poslúžiť i počas tohto náročného obdobia? Znížite nimi teplotu tela.

Pre hebké nohy

Popraskané päty sú častým problémom mnohých ľudí. Aj v ponožkách môžete rozmaznávať svoje telo. Natrite si svoje unavené chodidlá hrubšou vrstvou krému a navlečte si na ne ponožky. Potom stačí už len zavrieť oči a oddať sa spánku. Ráno vám bude bez ponožiek hneď veselšie. V prípade, že chcete docieliť hebkejšiu pokožku, odporúčame takúto kúru opakovať.

Ležíte v posteli a spánok vôbec neprichádza? Navlečte si opäť ponožky. Tento kúsok látky vás nielen príjemne zahreje, no teplo rýchlejšie navnadí vaše telo na spánok.

Foto: ilustračné

