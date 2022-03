Zdroj: Pixabay.com TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Kto by mal VYPNÚŤ hlavu a nemyslieť na nič? Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 14. do 20. marca? 13. marec 2022 Magazín

Baran

Tento týždeň budete mať v zamestnaní pokojný. Táto situácia vám vyhovuje, ale na druhej strane nie ste spokojní s vašimi financiami. Tento problém budete vnímať hlavne vy, čo pracujete v súkromnom sektore. Váš osobný život bude v priebehu týchto dní „rozhojdaný“. Pondelok a utorok pokoj a pohoda, v stredu a vo štvrtok očakávajte menšie hádky kvôli vašej náladovosti a počas víkendu si užijete veľa lásky, vášne a romantiky.

Býk

Pondelok až streda budú na vašom pracovisku až podozrivo pokojné. Druhá polovica týždňa bude zmysluplná v každom ohľade. Preto sa bez obáv z neúspechu môžete presadzovať vo všetkom, čo robíte. Môžete osloviť aj vašich zamestnávateľov a otvorene im vyjadriť názory alebo podnety. V súkromí si v pondelok a utorok dávajte pozor na menšie nedorozumenia a výmeny názorov. Víkend bude prekrásny a láskyplný.

Blíženci

Očakávajte, že prvá polovička tohto pracovného týždňa bude veľmi náročná. Ste s toho nespokojní, priam až nešťastní. Doslova vám nič, do čoho sa pustíte, nevychádza. Druhá polovička je o niečo pokojnejšia. Snažte sa ju využiť na upokojenie, pretože si do osobného života prenesiete tieto negatívne nálady a to nie je dobré ani pre vás, ani pre vašu rodinu. Skôr sa snažte v kruhu vašich blízkych relaxovať a odpočívať. Alebo si v pohodlí vášho domova niekde v ústraní prečítajte dobrú knihu.

Týždenný horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk