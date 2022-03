Zdroj: Instagram.com/sidneyraz , pixabay.com Trapasy s rozopnutým rozparkom sú minulosťou! Vedeli ste, že zips má ZÁMOK? Je možné, že aj vaše rifle majú zámok! Začnite ho používať a rozopnutý zips na nohaviciach bude už navždy minulosťou. 12. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

12. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle Trapasy s rozopnutým rozparkom sú minulosťou! Vedeli ste, že zips má ZÁMOK? Je možné, že aj vaše rifle majú zámok! Začnite ho používať a rozopnutý zips na nohaviciach bude už navždy minulosťou.

Zipsy nájdeme na nohaviciach, kabátoch, topánkach, ruksakoch či kabelkách. Tento mechanický uzáver, ktorý pozostáva z bežca a dvoch radov zúbkov, poznáme všetci. No vedeli ste, že niektoré z nich majú aj zámok?

Ešte viac vás však možno prekvapí to, akým spôsobom vychytávka funguje.

Prehliadame šikovný ťah

Zipsy majú jednu funkciu, ktorá ostáva stále vo veľkej miere nepovšimnutá. A tú odhalil Sid, mladík, ktorý prostredníctvom sociálnych sietí pravidelne zásobuje svojich sledovateľov zaujímavými tipmi a trikmi.

„Je tu niečo, o čom som ani len netušil… Až kým som sa nestal tridsiatnikom,“ priznal sa a hneď všetkým ukázal, o čo ide. „Zipsy majú zámok!“, povedal rozrušene vo videu, ktoré uverejnil na Instagrame.

Ako to funguje

Načo teda slúži „zámok“ na zipse? Pomocou neho a jednoduchého pohybu už nikdy nezažijete trápne momenty s rozopnutým rozparkom.

Zámok sa automaticky uzamkne vtedy, ak je uško zipsu v dolnej polohe a voľne visí. V prípade, ak uško zipsu zdvihnete do uhla 90 stupňov, zámok zipsu sa naraz otvorí a môže sa ľahko rozopnúť.

Ľudí väčšinou prekvapil

Jeho video sa stalo virálne a zaujalo množstvo zvedavcov, pričom len na Instagrame ho „lajklo“ vyše 50-tisíc ľudí a získalo viac ako 500 komentárov.

„Milujem tvoje videá, ale toto je prvé, pri ktorom mi naozaj klesla čeľusť,“ okomentovala bez okolkov jedna z užívateliek Instagramu.

Jeho video nenechalo bez reakcií ani mužov. „Netušil som to! Hneď teraz to skúsim,“ napísal ďalší. Našli sa aj takí, ktorí „objaviteľa“ poopravili, aj keď mu dali z veľkej časti za pravdu. „Všetky zipsy to nemajú,“ ale podľa ich reakcií, nájdeme takýto patent často na džínsoch.

