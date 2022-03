Zdroj: unsplash.com / CC0 1.0 Túžite po zdravom vzťahu? 48 hodín po milovaní je KĽÚČOVÝCH! Prežite DOSVIT naplno Na veľkosti ani dĺžke pohlavného styku nezáleží. Čo je to dosvit a prečo je podľa niektorých párov dôležitejší než samotný sex? 12. marec 2022 Monika Hanigovská Lifestyle

Niektoré dvojice považujú afterglow alebo dosvit za niečo oveľa dôležitejšie ako samotný sexuálny akt. „Zistilo sa, že dosvit hrá vo vzťahoch dosť dôležitú úlohu, má pozitívny vplyv na spokojnosť a udržiavanie vzťahu,“ informuje o tom vedecký portál IFL SciIence.

V bežnej terminológii je dosvit istá vzdialenosť, ktorou je svietiace teleso schopné dosvietiť. Čo však znamená v našom intímnom živote? Odpoveď hľadali odborníci, ktorí opakovane zisťovali, čo sa deje za zatvorenými dverami zamilovaných párov.

Čo je dosvit?

Vedci teda o afterglowe hovoria ako o pôžitku zo sexu. Dekódovať ho podľa odborníkov možno ako sexuálne uspokojenie po samotnom akte, a to počas dlhšieho časového obdobia.

Ako vyzerá? Partnerské dvojice ho môžu prežívať rôzne. Niektoré páry si po sexe doprajú jemné dotyky, iné ležia v dlhom spoločnom objatí.

Ako však upozorňuje IFL Science, nie všetky dvojice sa chcú po posteľných radovánkach venovať dosvitu, no pokiaľ túžia budovať partnerský vzťah, mali by svoj postoj prehodnotiť.

Najdoležitejších 48 hodín

Odborníci začali s výskumom už pred niekoľkými rokmi, keď zaostrili na novomanželov. Tí pre nich zaznamenávali podrobné informácie o sexuálnych aktivitách, a tiež manželskej spokojnosti.

„Výsledky ukázali, že sexuálna spokojnosť bola zvýšená približne 48 hodín po sexe. Manželia, ktorí zažili silnejší afterglow, hlásili vyššiu úroveň spokojnosti na začiatku manželského zväzku, a tak isto aj počas ďalších mesiacov,“ napísal tím vedcov, ktorý svoje poznatky publikoval v odbornom časopise Psychological Science.

Odborníci tento postup zopakovali, pričom dvojice všetko zaznamenávali do „sexuálnych denníkov“. Tieto podrobne spísané aktivity vedci skúmali aj po štyroch a šiestich mesiacoch.

Dosvit ako pôžitok

Vedci hovoria, že „dosvit“ treba vnímať ako akýsi pôžitok zo sexu, ktorý trvá dávno po ukončení pohlavného styku. „Tieto zistenia interpretujeme ako dôkaz, že dosvit, je blízky kognitívny mechanizmus, prostredníctvom ktorého podporujeme párové spojenie,“ informoval tím odborníkov.

Dosvit má teda vplyv na udržiavanie zdravého partnerského vzťahu.

Autori ale upozorňujú na to, že výsledky sú obmedzené, nakoľko výskum sa dlhodobo zameriava len na novomanželov a taktiež nezohľadňuje neheterosexuálne páry. To by ale chceli v ďalšom výskume napraviť, informuje IFL Science.

