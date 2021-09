Zdroj: TASR Aké bude počasie pri návšteve pápeža? Organizátori: Intenzívne sa modlíme, aby bolo pekne Na omšu v Šaštíne je zatiaľ registrovaných približne 30 000 ľudí. Organizátori sa vyjadrili k počasiu i možnostiam sedenia. 5. september 2021 Správy Zo Slovenska

Na svätú omšu pápeža Františka, ktorú bude sláviť 15. septembra v Šaštíne, sa zaregistrovalo doteraz 8000 ľudí, ktorí plánujú prísť autobusom. Uviedol to hovorca Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Martin Kramara.

Ako doplnil, organizujú sa autobusy z celého Slovenska. „Máme registračný formulár, ktorý je k dispozícii na stránke www.navstevapapeza.sk. Pri prihlasovaní sme spravili rozlíšenie, nech je označené, kto chce ísť autom a kto autobusom. To nám veľmi pomôže pri organizácii príchodu a na základe toho vieme, koľko ľudí plánuje prísť autobusom,“ informoval Kramara.

Vymodlené počasie?

Ako doplnil, informujú kňazov na Slovensku, aby pomohli ľuďom, ktorí nemajú prostriedky na registráciu. „My sa intenzívne modlíme, aby počasie bolo dobré a veríme, že také aj bude,“ uviedol koordinátor prípravy pre Bratislavskú arcidiecézu Tibor Hajdu k dotazu, či sa pri svätej omši počíta aj s možnosťou nepriaznivého počasia.

„V každom prípade odporúčame dobré topánky,“ doplnil hovorca KBS.

Zoberte si stoličku

Sedenie bude pripravené vo všetkých sektoroch, ktoré budú najbližšie k pódiu. „To sú sektory pre pozvaných hostí. Ďalšie sektory sú iba na státie s tým, že je možné si priniesť so sebou vlastný prostriedok na sedenie, ako skladaciu stoličku a podobne,“ informoval Hajdu.

Na omši v Šaštíne sa predpokladalo s návštevou 350.000 ľudí, zatiaľ je prihlásených približne 30.000.

„Ak to bude ako pri prihlasovaní novinárov, ešte môžeme byť prekvapení. Prvé dva týždne bolo nahlásených 30 novinárov, pri uzávierke na konci augusta ich bolo nakoniec viac ako 600. Aj preto apelujeme, aby si to ľudia nenechávali na poslednú chvíľu. Samozrejme, nedá sa to porovnať s podmienkami bez pandémie a chápeme aj určité obavy, ktoré ľudia majú,“ uviedol Kramara.

