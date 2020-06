21. jún 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Ktoré znamenia zahoria letnou láskou?

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 22. - 28. júna 2020?

BARAN

Od pondelka do stredy sa vám v zamestnaní bude dariť krok po kroku riešiť všetky naplánované úlohy. V priebehu štvrtka a piatku budete mať optimistickú náladu, pretože vám pracovne niečo, na čo ste už dlho čakali, vyjde.V súkromí sa tak isto nebudete mať na čo sťažovať. Len počas stredy sa môžete s partnermi dostať do konfliktu kvôli vašej práci. Môžu vám vyčítať, že ich kvôli nej zanedbávate. Snažte sa im pokojne vysvetliť, že sa mýlia.

BÝK

Je pred vami pracovne mimoriadne priaznivý a plodný týždeň. Budete si úspešne budovať kariéru, po finančnej stránke sa vám bude tiež dariť, a očakávajte aj nové obchodné dohody. Dokonca, počas štvrtka a piatku kam vkročíte, sa vám budú dvere doslova samé otvárať. Aj v oblasti citov a lásky máte v priebehu týchto dní priazeň nebeskej oblohy. Zvlášť v stredu si to budete na plno užívať. V nedeľu očakávajte pár mráčikov, ale aj tie sa rozplynú veľmi rýchlo.

BLÍŽENCI

Celý tento týždeň bude v zamestnaní priať hlavne vám, čo si „idete“ za kariérou. Ale aj po finančnej stránke sa môžete tešiť zo ziskov. Vy, čo podnikáte, očakávajte veľmi dobré výsledky, s ktorými budete nadmieru spokojný. V citovej oblasti, v láske, vám v priebehu týchto dní hviezdy prajú. Vy, čo ste nezadaní a túžite po serióznom vzťahu, máte ho mať. Vy zadaní, si hlavne počas víkendu užijete romantické chvíle v spoločnosti vašich partnerov.

RAK

V pondelok a v utorok to bude na vašom pracovisku fajn. V stredu sa vám bude dariť po finančnej stránke, ale aj v kariére. Počas štvrtka buďte v strehu, hrozia nepríjemnosti. Piatok je opäť vynikajúci. V domácich záležitostiach sa pripravte počas stredy a víkendu na nedorozumenia medzi vami a vašimi partnermi kvôli niektorým rodinným príslušníkom. Preto sa radšej snažte v tieto dni neriešiť nič, čo je spojené s vašimi blízkymi a všetko bude v pohode a v pokoji.

LEV

Celý tento pracovný týždeň sa vám darí napĺňať všetko, čo ste si naplánovali. Dokonca počas štvrtka a piatku máte dôvod na veľký optimizmus, pretože sa vám potvrdia niektoré pre vás dôležité projekty, ktoré ste rozbehli, ale vy nebudete aj tak spokojný. Nebolo by od veci, ak by ste boli trochu viac skromnejší. Ak dokážete počas štvrtka a piatku neprenášať vašu „rozmrzelosť“ z pracoviska na domácu pôdu, tak vás čakajú príjemné chvíle v spoločnosti vašej rodiny a priateľov.

PANNA

Ak patríte k tým, čo si veľmi intenzívne budujú kariéru, tak tento týždeň máte vynikajúcu príležitosť posunúť sa o hodne veľký krok dopredu. Rovnako tak aj po finančnej stráne si dokážete významne polepšiť. Vy, nezadaní, čo by ste chceli tento stav zmeniť, máte možnosť tak urobiť. V tejto oblasti je nebeská obloha na vašej strane. Vás, zadaných, určite poteší nová iskra vo vzťahoch, ktorá sa naplno rozhorí hlavne v priebehu nadchádzajúceho víkendu.

VÁHY

V zamestnaní na čo siahnete, to sa vám podarí na sto percent využiť vo váš prospech. Či už pôjde o budovanie si vašej kariéry, alebo o vylepšenie si vašich finančných záležitostí. Štvrtok a piatok využite hlavne na úradné záležitosti, pretože doslova, kam vkročíte, dvere sa vám budú samé otvárať. Taktiež, aj v citoch a v láske máte podporu a priazeň hviezd. Hlavne počas stredy si to naozaj vychutnáte. Iba v nedeľu môže prísť pár mráčikov, ale aj tie sa vám podarí veľmi rýchlo zahnať.

ŠKORPIÓN

Nuž, v tento pracovný týždeň sa naozaj budete trápiť so všetkým, čo budete robiť. Dokonca aj zo strany vašich nadriadených budete vnímať určitú pochybnosť až nedôveru, a to vám tiež nepridá na pohode. Vy, čo podnikáte, neuzatvárajte v priebehu týchto dní žiadne nové obchodné zmluvy a neberte si žiadne pôžičky, alebo úvery. V osobnom živote máte pred sebou v podstate pokojné obdobie, len v stredu sa vyhnite konfliktom s partnermi. Uvedomte si, že aj oni môžu mať občas zlú náladu.

STRELEC

Aj v priebehu týchto dní pokračuje vaše šťastné obdobie. Pracovne sa vám všetko, na čo siahnete, darí meniť na zlato. Po finančnej stránke sa tiež tešíte zo ziskov. Aj vy, čo podnikáte, budete na tom rovnako vynikajúco. Uzatvárate nové, pre vás výhodné, obchodné dohody. V súkromí sa tešte na týždeň naplnený láskou. Je jedno, či ste nezadaní alebo vo vzťahoch. No hlavne tie začínajúce budú na tom v tejto oblasti najlepšie. Veľa vášne a romantiky.

KOZOROŽEC

Počas tohoto týždňa budete mať pocit, že pracovne stagnujete. Ste na seba zbytočne prísny. Tešte sa z toho, čo ste doteraz dosiahli. A nieje toho málo, čo vám okrem kolegov dáva pozitívnym prístupom k vám na vedomie aj vaše vedenie. V priebehu týchto dní to máte vo vzťahu vy, rodina, partneri, veľmi dobré a príjemné. Len v nedeľu sa to môže naozaj škaredo pokaziť. Prečo? Pre vašu klasickú občasnú tvrdohlavosť a vysvetlenie si situácie po svojom.

VODNÁR

Môžete sa naozaj tešiť, pretože je pred vami mimoriadne pracovne úspešný týždeň. Po finančnej stránke sa vám darí zvyšovať vaše zisky, ale hlavne, čo je pre vás dôležité je to, že budete môcť verejne prezentovať vaše profesionálne schopnosti a talent. Aj v láske a v citoch vám v priebehu týchto dní ruže kvitnú. Máte v sebe silnú charizmu, ktorá nesmierne priťahuje opačné, ale aj rovnaké pohlavie. Môžete si naozaj doslova vyberať. Máte pred sebou veľmi aktívny víkend.

RYBY

Konečne aj pre vaše znamenie je tento týždeň tým, v ktorom sa vám pracovne darí všetko tak, ako si to želáte. To sa pozitívne odzrkadľuje aj u vašich nadriadených v podobe mimoriadnych finančných odmien, alebo zlepšením vášho postavenia. Aj vy, čo podnikáte, môžete byť spokojní. Uzatvárate dobré obchody, hlavne z dlhodobého hľadiska pre vás, výhodné. Ste spokojný a šťastný a tieto príjemné pocity si prenášate aj do vášho súkromia. Takže, v partnerstve, v rodinnom spolužití, je všetko iba krásne a úžasné.

Horoskop pre vás pripravila astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk