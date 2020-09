6. september 2020 Magazín TÝŽDENNÝ HOROSKOP podľa Valiky: Viacerým hrozia nezmyselné hádky, najviac zažiaria Vodnári

Ako sa bude dariť jednotlivým znameniam zverokruhu v týždni od 7. - 13. septembra 2020?

Baran

V priebehu pondelka až stredy urobte maximum pre vaše pracovné aktivity. Máte príležitosť a šancu získať po každej stránke. Štvrtok a piatok vám dajú možnosť poľaviť v nasadení a tak si vychutnať úspech. V súkromí budete počas stredy prežívať vášnivé chvíle v spoločnosti vašich partnerov. Budú plne lásky a citov, ale už v piatok sa nevyhnete konfrontáciám medzi vami, a tie nebudú vôbec príjemné. Celé to bude o tom, že ste tvrdohlavý a nechcete si nechať veci vysvetliť.

Býk

Máte pred sebou pracovne naozaj úspešný týždeň. Na čo siahnete, meníte na zlato a peniaze. Máte šancu postúpiť na kariérnom rebríčku alebo budete mať ponuky na zmenu zamestnania za výhodnejších podmienok ako máte do teraz. Počas utorka si budete môcť naplniť vaše túžby v oblasti citov a lásky. V piatok si dávajte pozor na nezhody medzi vami a partnermi, pretože by to boli ťahanice o ničom. Nadchádzajúci víkend vám prináša pohodu, pokoj a harmóniu.

Blíženci

V tieto dni nebudete mať problém zvládať vaše úlohy, ale iba s veľkým sebazaprením sa pustíte do ich riešení, pretože sa necítite vnútorne v pohode, neviete sa pre nič nadchnúť, neviete zabojovať o vaše miesto na slnku. Mali by ste s tým niečo robiť. Našťastie, v oblasti lásky a citov máte plnú podporu hviezd po celý týždeň. Vy, čo nemáte partnera a túžite tento stav zmeniť, máte to mať. Stretnete niekoho s kým si začnete napĺňať vaše predstavy.

Rak

Ak máte na utorok a na piatok naplánované pracovné rokovania, bolo by lepšie, ak by ste ich presunuli na iné dni, pretože počas týchto sa nevyhnete konfliktom a ostrým slovným výmenám názorov, čo by nemalo pozitívny dopad na výsledok, ktorý očakávate. V osobnom živote vám utorok prináša príjemné chvíle v spoločnosti vašich partnerov, ktoré budú naplnené láskou, ale v piatok hrozia hádky. Zamyslite sa najskôr o čom to je, že sa hádate, čo vlastne riešite.

Lev

Ak máte v zamestnaní niečo riešiť, čo je pre vás nesmierne dôležité, potom na to využite hlavne pondelok a utorok. Snažte sa ako sa len dá, pretože od stredy do piatku sa celá situácia pre vás obracia vo váš neprospech a teda aj neúspech. V osobnom živote máte od piatka do nedele nádherné dni plné pohody, lásky, harmónie v kruhu vašej rodiny, ale aj priateľov. Aj s ich pomocou sa vám podarí zabudnúť na všetko nepríjemné a zároveň si doplníte stratenú energiu a elán.

Panna

Nech sa snažíte akokoľvek, v zamestnaní sa nebudete vedieť naštartovať. Je to preto, lebo nemáte motiváciu, neviete sa pre nič nadchnúť a celkovo sa vnútorne necítite v pohode. Toto nie je pre vás týždeň, počas ktorého by ste si dokázali vybojovať svoje miesto na slnku. Naopak, v oblasti citov a lásky vám vesmír pomáha maximálne. Takže vy, čo nemáte lásku, partnera, stačí len málo chcieť a situácia sa otočí tak, ako chcete vy. Preto hlavne počas víkendu nezostávajte doma, ale choďte medzi ľudí.

Váhy

Toto je pre vás týždeň, ktorý vám v pracovnej oblasti prináša iba úspech a slušné finančné zisky. Máte príležitosť postúpiť v kariére smerom hore alebo zmeniť prácu, ktorá vám ponúkne lepšie podmienky ako máte doteraz. Utorok vám prináša nádherné pocity a zážitky v oblasti lásky. No v piatok pozor, lebo sa ľahko dostanete do sporov a hádok s vašimi partnermi. Hádali by ste sa v podstate o ničom. Víkend vám prináša pohodu, pokoj, harmóniu. Užite si to napríklad aj v spoločnosti vašich priateľov.

Škorpión

Toto je váš týždeň hlavne v pracovnej oblasti. Každá vaša aktivita je korunovaná úspechom. Mimoriadne sa vám darí aj vo finančných transakciách. Počas týchto dní ďaleko prevyšujete vašich spolupracovníkov. Ale neskĺznite k namyslenosti. Naopak, vážte si to. V súkromí počas utorka pozor na hádky s vašimi partnermi. Hádali by ste sa o nepodstatných veciach a len čo by ste si naštrbili pohodu, ktorá vám cez víkend ponúka veľa príjemných zážitkov a aj veľa zábavy.

Strelec

V zamestnaní vám počas týchto dní ide všetko od ruky. Ste úspešný v plnení všetkých vašich pracovných povinností, darí sa vám v budovaní kariéry, finančne si tiež výrazne polepšujete. No cez to všetko si neveríte. Prečo? Zamyslite sa nad tým. Váš osobný život je v priebehu týchto dní naplnený len príjemnými pocitmi a zážitkami. Štvrtok bude naplnený láskou a citmi. Využite preto víkend na to, aby ste sa o tieto pekné chvíle podelili s vašimi blízkymi.

Kozorožec

Práca vám ide od ruky, s kolegami máte veľmi dobré vzťahy, cítite sa plný energie a elánu. Dokonca v piatok vám vaši nadriadení prejavia svoju spokojnosť s vašimi dosiahnutými výsledkami. Ste na výsosť spokojný. Pondelok a celý víkend vám prináša veľa lásky so všetkým, čo je s ňou spojené. Vy, zadaní, tešte sa z nového náboja vo vašich vzťahoch a vy, slobodní, ak chcete zmeniť svoj stav, využite tieto dni a choďte medzi ľudí. Tam spoznáte svojho vyvoleného, vyvolenú.

Vodnár

Počas prvej polovice tohto týždňa máte v sebe veľa energie, čo sa pozitívne odzrkadľuje aj na vašich pracovných výkonoch a aj výsledkoch. Druhá polovica je pokojná a vy si tak môžete vychutnávať ovocie vašich úspechov. V priebehu týchto dní z vás vyžaruje silná charizma a sexepíl, čo bude mať pozitívny ohlas u opačného pohlavia. Takže žiadny slobodný Vodnár túžiaci po láske a partnerovi nezostane sám. Vy, zadaní, máte pred sebou pekné vzrušujúce zážitky v spoločnosti vašich partnerov.

Ryby

V priebehu tohto týždňa ste v zamestnaní spokojný s vašimi výkonmi a výsledkami, ale mrzí vás, že ste za vašu snahu finančne neadekvátne ohodnotený a máte na to plné právo. V súkromí sa počas týchto dní cítite príjemne a spokojne, preto si v sobotu dávajte pozor, pretože niekto cudzí sa vám bude snažiť túto pohodu narušiť. Ustrážte si to napríklad tým, že sa s celou rodinou vyberiete niekam, kde budete môcť byť len vy, váš partner a blízka rodina.

Horoskopy pre vás vypracovala astrologička Valika Polčicová.

Zdroj: Dnes24.sk