Ubehlo 51 rokov od triumfálneho víťazstva Slovana: Pamätáte sa, ako belasí zrušili Barcelonu?! FOTO

21. máj 2020

Presne tak, 21. mája v roku 1969 sa futbalisti bratislavského Slovana zapísali veľkými písmenami do histórie. Uspeli vo finále Pohára víťaza pohárov (PVP)!

Samozrejme, mnohí dnešní fanúšikovia ešte neboli na svete, keď sa Slovanistom podarilo niečo impozantné.

Finále v Bazileji

Keď sa dnes povie FC Barcelona, aj tí, čo športu príliš nevenujú pozornosť, šípia, že ide o niečo veľké. Španielsky veľkoklub je na výslní európskeho a aj svetového futbalu už dlhé desaťročia. Bolo tomu tak aj v roku 1969, no futbalisti z Bratislavy im urobili škrt cez rozpočet. Vo finále spomínaného pohára, ktoré sa hralo vo švajčiarskom Bazileji, vyhrali 3:2!

Ako zo sna

Pohár víťazov pohárov sa už niekoľko rokov nehrá. Išlo o tímy, ktoré uspeli v domácich pohároch, vďaka čomu sa mohli prihlásiť do PVP. Taká bola aj cesta belasých, ktorí sa sitom mančaftov predrali až do finále. Ako spomína aj oficiálny web futbalového Slovana, bola to paráda!

Cesta za pohárom

Treba ešte pripomenúť, že sa žiadnemu inému klubu z Československa nepodarilo ovládnuť jeden z troch európskych futbalových pohárov. Ani pohár UEFA, ani Ligu majstrov, ani PVP. Iba v roku 1969 tímu z Bratislavy! Slovan najprv vyradil juhoslovanský FC Bor v 1. kole. Potom preskočil aj portugalské FC Porto, taliansky AC Turín a v semifinále aj škótsky Dunflermline Athletic. A vo finále aj Barcelonu.

Udreli hneď v úvode

V poslednom zápase pohára PVP v sezóne 1968/1969 odštartovali zverenca Michala Vičana na jednotku. Už v druhej minúte otvoril skóre Cvetler. Súper z Katalánska síce o štvrťhodinu vyrovnal, no belasí zásluhou Hrivňáka a Jána Čapkoviča ešte do prestávky viedli o dva góly. V druhom polčase už ich súper len znížil a po konečnom hvizde holandského rozhodcu Laurensa van Ravensa mohli vypuknúť oslavy!

Za titul pár korún

Ten, kto si myslí, že si vtedy hráči poriadne zarobili, je na omyle. Najprv mali síce sľúbené prémie vo výške 15-tisíc korún, ale vyplatili im len tretinu. Dostali ešte hodinky a nejakú tú bonboniéru. To však borcom zo Slovana nevadilo. Veď dosiahli niečo výnimočné. Tak vyzerali aj následné oslavy v centre Bratislavy!

Zostavy a výsledok

Slovan Bratislava – FC Barcelona 3:2 (3:1)

Góly: 2. Cvetler, 28. Hrivnák, 41. Ján Čapkovič – 17. Zaldúa, 51. Rexach.

Slovan: Vencel – Fillo, Hrivnák, Horváth, J. Zlocha – Jozef Čapkovič, Hrdlička – Cvetler, L. Móder (Bizoň), Jokl, Ján Čapkovič.

Barcelona: Sadurní – Franch (Pedera), Eladio, Olivella, Rifé – Zabala, Fusté – Pellicer, Castro (Mendoza), Zaldúa, Rexach.

