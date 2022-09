Zdroj: Jakub Kania , pixabay.com Učiteľka opísala mrazivé detaily: Medvedica ju OSKALPOVALA, po roku sa postavila pred žiakov Slovenku Eriku napadol v lese medveď a ona sa druhýkrát narodila. Rany sa zahojili, trauma však zostala. 27. september 2022 Monika Hanigovská Zo Slovenska

Napriek tomu, že medvede na našom území nie sú podľa istej štúdie slovenských a českých vedcov zrejme premnožené, turisti stretávajú pána našich hôr čoraz častejšie.

O jednom takom strete najnovšie porozprávala Erika z Hradišta v okrese Partizánske. Útok medveďa sa síce odohral pred rokom, no až teraz sa 59-ročná pedagogička opäť vrátila do práce. Učiteľka zároveň popísala, ako prebiehal útok a čím si musela a stále musí prechádzať. Informuje o tom CNN Prima NEW.

Mal to byť len relax v prírode

Erika sa s manželom vybrala do prírody na zber černíc do sadu, a to blízko tamojšej obce. Žena počas prechádzky na chvíľku zastala a oprela sa o strom. Užívala si okolitú prírodu, zatiaľ čo jej muž kráčal pred ňou ďalej. „Počas toho, čo som bola sama, ku mne prišla líška,“ opísala Slovenka, ktorá bola pred nešťastnou udalosťou veľkou milovníčkou prírody.

Pozerala do očí medvedice

No stačila malá chvíľka na to, aby sa pobyt v prírode zmenil na nočnú moru: „O pár minút neskôr som sa otočila a pozrela sa do očí medvedice s dvoma mláďatami. Nestihla som ani vysloviť vetu a už bola pri mne,“ popísala minúty hrôzy učiteľka.

Erika sa stihla ukryť za strom, šelma však zaútočila. „V duchu som si hovorila, že hlavne musím prežiť. Skalpovala ma, zahryzla mi do hlavy a zranila mi lopatku a kľúčnu kosť.“

Až manželov krik nebezpečné chvíle ukončil. „Volala som na manžela, aby tiež kričal a tým medveďa vyplašil, čo sa nakoniec naozaj podarilo,“ vysvetlila.

90 stehov na tele a rany na duši

Manžel ju našiel schúlenú v kaluži krvi. Jej stav bol vážny. Chirurg, ktorý ju operoval v Banskej Bystrici jej v nemocnici prezradil, že sa druhýkrát narodila: „Mala som 90 stehov, vôbec neviem, ako som to prežila. Fyzické rany sa mi liečia, tie psychické sa však budú hojiť celý život. Ale zotavujem sa.“

Ako pripomína česká redakcia, ktorá Slovensku oslovila, pani Erika pred útokom vyhľadávala často prírodu, no od útoku už do lesa nevkročila. Stret si vyžiadal rany na tele ale i na duši. Pani Erika zažíva nočné mory.

Slovenka zanechala odkaz všetkým, ktorí vyhľadávajú oddych v lese či prírode. „Každý by si mal v prírode dávať veľký pozor.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk