11. apríl 2023 han Krimi Údajný VRAH Daniela Tupého zostáva vo väzbe! Je podozrenie, že by ušiel Obvinený Adam Puškár zostáva stíhaný vo väzbe. Podozrivý je z vraždy študenta Daniela Tupého. V utorok o tom rozhodol senát Krajského súdu (KS) v Bratislave.

Väzobný verdikt je právoplatný. TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.

Okresný súd Bratislava V pôvodne vzal Adama P. do väzby z tzv. útekových a kolúznych dôvodov. Sťažnostný súd toto rozhodnutie zrušil. „Sám rozhodol spôsobom, že obvineného A. P. vzal do väzby z dôvodov tzv. útekovej väzby – dôvodnej obavy, že by mohol utiecť alebo inak sa vyhýbať trestnému stíhaniu,“ priblížil hovorca.

Prokurátorka bratislavskej krajskej prokuratúry po vzatí Adama P. do väzby odmietla, že by bolo obvinenie postavené iba na jednom svedectve. Obhajca obvineného Michal Ellinger deklaroval, že jeho klient trvá na svojej nevine. Adam P. má v súčasnosti pozastavený výkon advokácie.

Študenta Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Podľa svedkov mal útok trvať asi minútu. Zranenia utrpeli šiesti ľudia.

Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze obžalovali päť osôb, Richardovi H. za vraždu hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.

