Ukradli vám zlodeji dát telefónne číslo z Facebooku? Zistíte TO za pár sekúnd!

Obľúbená sociálna sieť Facebook nedávno ohlásila veľký problém. Hackeri odcudzili dáta 500 miliónov ľudí a dostali sa k telefónnym číslam, menám, domácim adresám aj dátumom narodenia.

Tieto ukradnuté údaje môžu byť podľa slov odborníkov zneužité na páchanie podvodov. Ako informuje CNN, existuje však nástroj, ktorým si môžete overiť, či sa hackeri dostali aj do vášho konta a odcudzili e-mailovú adresu alebo mobilné číslo.

Skontrolujte si to jedným krokom pomocou bezplatnej služby s názvom Have I Been Pwned, a to na tomto odkaze.