Zdroj: pixabay.com Vedci sa pripravujú na naše vyhynutie: Chcú vytvoriť spermobanku na Mesiaci Odborníci si čoraz viac uvedomujú, že naša planéta čelí rôznym hrozbám. Na Mesiac chcú preto poslať 6,7 milióna vzoriek spermií, vrátanie ľudských. 20. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle

20. marec 2021 Monika Hanigovská Lifestyle Vedci sa pripravujú na naše vyhynutie: Chcú vytvoriť spermobanku na Mesiaci Odborníci si čoraz viac uvedomujú, že naša planéta čelí rôznym hrozbám. Na Mesiac chcú preto poslať 6,7 milióna vzoriek spermií, vrátanie ľudských.

Naša planéta čelí prírodným katastrofám, suchu, asteroidom, jadrovej vojne a iným vážnym problémom, ktoré by mohli viesť k pohrome neopísateľných rozmerov. Táto skutočnosť sa dostala až do hľadáčika odborníkov.

Poistka

Výsledok? Vedci podľa webového portálu New York Post tvrdia, že ľudská populácia musí zamerať pozornosť na vesmírne cesty, aby sa uchoval život tak, ako ho poznáme dnes.

„Zem je prirodzene nestabilné prostredie,“ uviedol autor štúdie Jekan Thang, ktorého tím na Arizonskej univerzite, sa začal venovať tamojšej problematike. Poistku vidí v spermobanke, uloženej pod povrchom Mesiaca s počtom 6,7 miliónov pohlavných buniek pozemských druhov.

V mesačných šachtách

„Takzvaná archa by podľa prezentácie J. Thanga, v prípade globálnej katastrofy, kryogenicky zachovala rôzne druhy,“ opisuje New York Post.

Pohlavné bunky by mali uchrániť hermeticky uzavreté schránky so zmrazeným obsahom. Tie by následne mali byť uložené v mesačných šachtách. Podľa Thanga majú šachty alebo tunely, ideálnu veľkosť na uskladnenie.

Zostupujú 80 až 100 metrov pod povrch a „poskytujú pripravené útočisko, úkryt pred povrchom Mesiaca“, ktorý odoláva „veľkým teplotným výkyvom“, ako aj hrozbám meteoritov a radiácie.

Článok pokračuje pod fotkou.

Scientists want to send 6.7M sperm samples to the moon https://t.co/YLASPaZZ9L pic.twitter.com/0620n9pKIJ — New York Post (@nypost) March 11, 2021

„Archa“

Koncept „archy“ nie je pritom žiadnou novinkou. Nájdeme ju stáť hlboko v horách medzi Nórskom a severným pólom. Je to ostrov Svalbard, kde sa nachádza globálne úložisko semien.

Projekt bol vybudovaný preto, aby sa zachovala široká rozmanitosť semien rastlín z celého sveta. V modernej skladovacej banke sa nachádza dovedna 4,5 milióna semien.

Zdroj: Dnes24.sk