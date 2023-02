3 Galéria Zdroj: Twitter.com/НГУ Ukrajinská armáda vytvorila hádanku: Nájdete na FOTKE našich OSTREĽOVAČOV? Ukrajinská armáda sa pokúsila preveriť pozornosť civilistov. Vyzvala verejnosť, aby na fotkách našli ostreľovačov, teda snajperov. Nájdete ich? 19. február 2023 Monika Hanigovská Magazín

19. február 2023 Monika Hanigovská Magazín Ukrajinská armáda vytvorila hádanku: Nájdete na FOTKE našich OSTREĽOVAČOV? Ukrajinská armáda sa pokúsila preveriť pozornosť civilistov. Vyzvala verejnosť, aby na fotkách našli ostreľovačov, teda snajperov. Nájdete ich?

Ukrajinská Národná garda uverejnila akýsi hlavolam, ktorý má preveriť vašu pozornosť. Odfotila skrytých ukrajinských ostreľovačov a tri fotky s ním zverejnila s popisom: „Úloha na pozornosť. Nájdite snajpera,“ vyzvala verejnosť na Twitteri.

Vidíte v lese zamaskovaných ostreľovačov? Nájdete ich? Detailné fotky nájdete v našej fotogalérii.

Niekto by to hneď schytal, iný mal lepší zrak

Príspevok s výzvou dosiahol 141-tisíc pozretí a získal množstvo reakcií. „Nevidím ho… Bol by som zastrelený a ani by som nevedel, odkiaľ to prišlo,“ priznal sa pod príspevkom istý Benjamín.

Iná diskutujúca sa priznala, že ostreľovačov zbadala až potom, čo si fotku detailne priblížila: „Mám naozaj zlý zrak, takže bez skutočného priblíženia som nemohla skutočne VIDIEŤ ostreľovačov.“

Scott ich uvidel hneď, ale uznal, že to len preto, lebo vopred vedel, že tam budú. „Celkom ľahko spozorovateľné… keď sa pozeráte na obrázok a niekto vám povie, že je tam ostreľovač. Keby som sa prechádzal tým lesom, bol by som paranoidný až do smrti.“

Niečo podobné si myslí aj Jared: „Je to jednoduché, keď ich hľadáte, ale inak sakra dobré! Bol by som však mŕtvy ako jeleň.“

