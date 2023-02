Zdroj: TASR/Michal Svítok ODKAZ Naďa DESAŤTISÍCOM Slovákov, ktorí nechcú bojovať za vlasť: Pôjdete kopať zákopy! Rekordný počet Slovákov tento rok poslal úradom tlačivo, ktorým odmieta bojovať so zbraňou. Minister Naď považuje za vinníka Roberta Fica. 14. február 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Michal Svítok

Ministerstvo obrany zachytilo tento rok rekordný počet podpísaných odopretí výkonu mimoriadnej službe. Podpísaním takéhoto vyhlásenia muži dávajú znať, že v prípade vojny odmietajú čo i len teoreticky bojovať so zbraňou. Podľa šéfa rezortu Jaroslava Naďa (OĽANO) podpísalo dokument 40-tisíc mužov. Informuje o tom portál Aktuality.sk.

Aj tak by museli…

Možnosť podpísať spomínaný dokument majú muži každý rok do konca januára. Tohtoročné číslo je oproti predošlým rokom naozaj výrazne vyššie. Vlani odopretie služby podpísalo 1500 ľudí, po minulé roky štát prijímal len stovky vyhlásení.

Podľa Naďa by sa ale títo ľudia povinnej službe aj tak nevyhli. „Keby prišlo k mobilizácii, čo sa teoreticky v budúcnosti môže stať, aj tak by boli mobilizovaní, ale nedostali by do ruky zbraň, ale išli by do nemocníc alebo kopať zákopy. Nevyhli by sa službe vlasti,“ vysvetlil minister v relácii Braňo Závodský naživo v rádiu Expres.

Dôvody nárastu sú pomerne zrejmé. Slovákov vystrašil vojnový konflikt v susednej krajine. Naď z toho viní opozíciu, konkrétne poslancov okolo Roberta Fica, ktorí vraj strašia verejnosť.

Fico vracia úder

Robert Fico (Smer-SD) na tieto skutočnosti reagoval na utorkovej (14. 2.) tlačovej besede. Obvinenia, že straší verejnosť a šíri poplašné správy, razantne odmietol.

„Ak tam naša vláda pošle našich vojakov, tak tam budú zomierať,“ povedal pre novinármi Fico.

„To si máme zatvárať oči pred realitou? Veď nevidíte, čoho sú schopní? Oni sú schopní pre to, aby mali podporu vo voľbách, aby mali financovanú volebnú kampaň, aby im bolo všetko odpustené, urobiť čokoľvek. Aj zatiahnuť Slovensko do vojny. To vám garantujem,“ do­dal.

Vyjadril sa tiež k aktuálnej téme poslania stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Zopakoval svoj postoj, že takýto krok by považoval za priame zatiahnutie našej krajiny do vojny.

Rozpor kvôli stíhačkám

Mimoriadna schôdza v súvislosti s migmi pre Ukrajinu mala byť dnes, poslanci však jej program neschválili. Za program schôdze hlasovalo 48 zo 119 prítomných poslancov, proti bolo 28 a 37 sa zdržalo. Smer-SD chcel na rokovaní presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti.

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v úvode dňa avizoval, že dočasne poverený minister obrany Naď je na rokovaniach v zahraničí, a požiadal, aby sa v utorok o téme stíhačiek v parlamente nerokovalo. „Dal záväzný prísľub, že sa so stíhačkami nebude hýbať skôr, než sa to prerokuje v NR SR,“ podčiarkol Kollár.

Fico tento postup kritizuje. Označil za nevídané, že dočasne poverený minister určuje chod parlamentu. Podotkol, že schôdza, ktorú Smer-SD inicioval, nemala byť o tom, či stíhačky na Ukrajinu poslať alebo neposlať. „Chcem sa zaoberať ústavným rozmerom,“ uviedol. Pripomenul, že vláda je len dočasne poverená a nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných zahraničnopoli­tických otázkach.

