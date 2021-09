10 Galéria Zdroj: TASR/AP FOTO: New York si prvou minútou ticha pripomenul obete útokov z 11. septembra Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj americký prezident Joe Biden a bývalí prezidenti Barack Obama (2009-16) a Bill Clinton (1993-2001). 11. september 2021 Zo zahraničia

11. september 2021 Zo zahraničia FOTO: New York si prvou minútou ticha pripomenul obete útokov z 11. septembra Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj americký prezident Joe Biden a bývalí prezidenti Barack Obama (2009-16) a Bill Clinton (1993-2001).

Zvon vyzváňal v sobotu vo Svetovom obchodnom centre (WTC) v New Yorku a signalizoval začiatok spomienkového obradu pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. Útoky si vyžiadali takmer 3000 obetí na životoch. Informovali o tom tlačové agentúry AP a AFP.

Prišli bývalí prezidenti

Ľudia zhromaždení pri pamätníku v Manhattene v New Yorku si uctili pamiatku obetí prvou minútou ticha o 8:46 h (14.46 h SELČ). Práve v tom čase pred 20 rokmi prvé z unesených dopravných lietadiel narazilo do severnej veže mrakodrapov Svetového obchodného centra (World Trade Center – WTC) – známych ako Dvojičky. Celkovo bude v sobotu v USA šesť chvíľ ticha, pripomína AFP.

Na spomienkovej slávnosti sa zúčastnil aj americký prezident Joe Biden a bývalí prezidenti Barack Obama (2009–16) a Bill Clinton (1993–2001).

Biden má neskôr navštíviť a aj lokalitu pri obci Shanksville v štáte Pensylvánia, kde sa zrútilo štvrté unesené lietadlo, ktorého pasažieri sa pokúsili premôcť teroristov. Životy a hrdinstvo obetí si pri Shanksville uctí aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová.

Čítali mená obetí

Rodinní príslušníci obetí počas slávnosti čítali mená všetkých ľudí, ktorí pri útokoch z roku 2001 prišli o život. Druhou minútou ticha si prítomní pripomenuli náraz druhého lietadla do južnej veže. Spevák Bruce Springsteen zahral pieseň I'll See You In My Dreams (Uvidím ťa vo svojich snoch).

Islamisti z teroristickej siete al-Káida zaútočili 11. septembra 2001 v štyroch dopravných lietadlách na ciele v USA.

Dve lietadlá vrazili do budov Svetového obchodného centra v New Yorku, tretie narazilo do budovy Pentagónu pri Washingtone a štvrté sa zrútilo v štáte Pensylvánia. Pri teroristických útokoch zahynulo takmer 3000 ľudí z 93 krajín, pričom zranenia utrpelo ďalších približne 6000 ľudí.

Na mieste dvoch zrútených budov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré dostalo názov Ground Zero (epicentrum), sa každoročne stretávajú pozostalí po obetiach teroristických útokov, ako aj tí, ktorí útoky prežili. Na obete spomínajú zvonením zvonov, minútou ticha a čítaním ich mien.

Minulý rok sa slávnosť konala len v obmedzenom rozsahu z dôvodu pandémie koronavírusu SARS-CoV-2.

Vlajka Talibanu

Vlajka radikálneho hnutia Taliban veje nad afganským prezidentským palácom v hlavnom meste Kábul v rovnaký deň, keď si Spojené štáty a svet pripomínajú 20. výročie teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. V sobotu to napísala tlačová agentúra AP.

Okrúhle výročie si svet pripomína len niekoľko týždňov po chaotickom odchode amerických vojakov z Afganistanu, ktorí v krajine pôsobili 20 rokov, a po nečakanom návrate Talibanu k moci. Hnutie prvýkrát vládlo v rokoch 1996–2001.

Práve vtedy hnutie poskytovalo na afganskom území útočisko moslimskej teroristickej sieti al-Káida a jej zakladateľovi Usámovi bin Ládinovi, ktorý sa so svojou organizáciou prihlásil k zodpovednosti za útoky z 11. septembra. USA následne v rámci boja proti terorizmu podnikli inváziu do Afganistanu a zvrhli vládu fundamentalis­tického Talibanu.

Vlajku Talibanu vztýčili v piatok a nad prezidentským palácom v Kábule ju bolo vidieť viať aj v sobotu.

