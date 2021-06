Zdroj: TASR/Pavol Zachar Uspeje Druckerov plán na riešenie pandémie? Lengvarský jeho návrh nevylúčil Šéf strany Dobrá voľba Tomáš Drucker upozornil na problém, ktorý môže stáť veľa ľudských životov. Strana žiada jasný plán a navrhuje splnomocnenca na riešenie pandémie. 16. jún 2021 Zo Slovenska

Mimoparlamentná Dobrá voľba vyzýva vládu SR, aby nepodceňovala prípravu na tretiu vlnu pandémie nového koronavírusu a aby predstavila jasný plán. Zároveň jej navrhuje, aby vytvorila pozíciu splnomocnenca na riešenie pandémie a koordináciu úloh.

Bývalý minister školstva Juraj Draxler zasa predstavil krízový štáb, ktorý má kvalifikovane reagovať na konanie vlády a predstavovať alternatívne riešenia.

„Vláda sa opäť správa, akoby sa nás pandémia už netýkala, skončila sa a nikdy sa nemala vrátiť. Tento tragický omyl môže stáť opäť veľa ľudských životov. Panuje sebauspokojenie, sebaklam a spoliehanie sa na šťastie. Lenže šťastie praje pripraveným,“ odkázal na stredajšej tlačovej konferencii šéf strany Tomáš Drucker, poukazujúc na to, že obdobným sebaklamom ignorovala vláda pred rokom aj prípravu na druhú vlnu pandémie.

Chýba stratégia

Strana preto požaduje predostretie jasného plánu, ktorý udrží školy a ďalšie prevádzky otvorené. Požaduje tiež informácie o kapacite PCR testovania, trasovania či sekvenovania. Zdôrazňuje, že krajine chýba i účinná očkovacia stratégia a zrozumiteľný ucelený koncept, každý deň prezentované ad hoc nápady spochybňuje. Pripomína tiež zlyhanie minuloročného trasovania už pri 200 prípadoch denne. Strana preto navrhuje vytvoriť pozíciu splnomocnenca.

„Aby sme do budúcnosti predišli chaosu. Jeho úlohou by bolo koordinovať aktivity jednotlivých rezortov, ako aj spoluprácu so samosprávou a riešenie pomoci podnikateľom,“ priblížil Drucker.

Draxler prichádza s tímom ľudí, ktorí majú byť pripravení kvalifikovane reagovať na konanie vlády a predstavovať alternatívne riešenia. Jeho členmi sú bývalý riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov Peter Krajčírovič, bývalý špecialista Rady Európy Roman Huňa či komunálny politik a podnikateľ Juraj Kríž. Radiť by mal tiež bývalý ekonóm Svetovej banky pre Slovensko a poradca ministra financií Anton Marcinčin a právnik a ekonóm Márius Hričovský, bývalý poradca ministra hospodárstva.

„Je veľmi pravdepodobné, že na jeseň nás čaká síce slabšia, ale predsa len tretia vlna. A Slovensko si už nemôže dovoliť chaos, aký sme zažívali doteraz. Navyše sa začne napĺňať plán obnovy, čo sú miliardové investície z európskych peňazí," podotkol Draxler. Sľubuje konkrétnu oponentúru vláde vrátane predstavovania alternatívnych technických riešení. Politické aktivity osobne vylúčiť nemôže, misiou tímu je však podľa neho odborná práca. Štáb by sa mal do septembra ešte rozrásť.

Čo na to minister?

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) nevylúčil zriadenie splnomocnenca na riešenie pandémie. Uvidí, ako sa bude situácia vyvíjať. Reagoval tak na mimoparlamentnú Dobrú voľbu, ktorá vyzvala na vytvorenie takejto pozície.

Lengvarský si myslí, že na Slovensku je dostatok kompetentných orgánov, ktoré by pandémiu mali riešiť. Splnomocnenec pre pandémiu by podľa ministra musel dostať špeciálne právomoci, a to je legislatívny proces. „Zamýšľali sme sa nad tým skôr, ako myšlienku to úplne nevylučujem,“ poznamenal.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) v stredu po rokovaní vlády reagoval, že kompetencie pri riešení pandémie patria ministrovi Lengvarskému a zriadenie splnomocnenca je v jeho manažmente. Potvrdil tiež, že o zriadení splnomocnenca sa viackrát rozprávali.

Heger zároveň poukázal, že vláda nepodceňuje prípravu na tretiu vlnu pandémie, má ciele na jej zvládanie. „Sme na pulze dňa, nič nepodceňujeme. Práve naopak, veľmi intenzívne pracujeme na príprave a predchádzaní tretej vlne,“ podotkol.

