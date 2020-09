Viete, že slivky majú liečivé účinky? Blogerka GIGI z nich pripravila takúto maškrtu!

View this post on Instagram

✨POPPY AND PLUM CHEESECAKE✨Slivkovo makovy cheesecake s mrvenickou...Slubujem, ze toto je posledny slivkovy napad a hokus pokus...Ale zeny, tento sa mi obzvlast podaril (inak som fakt skromna😂)Neviem, ci uz nieco take existuje lebo neguglim, nesurfujem, ja len spajam chute, ktore mam rada a ktore sa mi k sebe hodia😉🤷🏻‍♀️Tentokrat to vyhral mak a slivky a chutilo to nenormalne dobre...Cely kolac je izy pizy ako vzdy a staci len zomliet salku ovsenych vlociek a salku maku v mixeri na “muku”, zmiesat s javorovym sirupom a roztopenym maslom (60g), potapkat na spodok formy na pecenie a medzicasom vymiesat smotanu na slahanie, mascarpone a nizkotucny tvaroh, 1x vajce, javorovy sirup a dat piect do vodneho kupela pri 150 stup na 60 min...kym sa pecie cheesecake v panvici na masle si “osmakneme” slivky so skoricovym cukrom (min 2-3ks odporucam)slivky si odkvostkujte a pokrajajte na male kusky, aby sa pri “osmaknuti” zmenili az na tzv. kasu...v druhej panvici si pripravime mrvenicku - na oleji @flaviol.sk si poprazime ovsene vlocky a zmiesame s praskovym cukrom(vsetko od oka podla vasho uznania)...poslednych 10 min vyberieme cheesecake z rury, naukladame slivkovu kasu a posypeme mrvenicou, dame spat piect na 10 min...Trochu som sa bala ako to vypali, no bolo to sladko kyselkave a spojenie tychto chuti smakovalo aj detom aj dedovi😂 Velmi dobre aj na ranajky alebo ako kolacik ku kave poobede😉 Tak majte krasny dnik, my ideme na mini turu a piknik😉 #gigi❤️healthyfood #dnesjem