24. august 2021 Zo zahraničia V Afganistane evidujeme do 250 ľudí prepojených na Slovensko. Dostanú ich preč? Slovensku sa hlási do 250 ľudí, ktorí by chceli odísť z Afganistanu.

Ide o príbuzných slovenských občanov s afganským pôvodom, ako aj ľudí pôsobiacich v rôznych inštitúciách spolupracujúcich so SR. Na utorkovom brífingu to povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).

Chcú na Slovensko

Ak by to bolo potrebné, SR vie podľa ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽANO) vyslať do krajiny ďalší špeciál.

Korčok potvrdil, že jeho rezort eviduje zoznam s ľuďmi prepojených na Slovensko. „K dnešnému ránu to bolo do 250 ľudí, ktorí sú v rôznych skupinách. Jedna z nich sú priami alebo vzdialení príbuzní občanov, ktorí majú afganský pôvod, ale získali tu v ostatných rokoch štátne občianstvo. Druha masívna skupina sú tí, ktorých prijímame od rôznych organizácií – vzdelávacie inštitúcie, univerzity, ktoré mali mnoho projektov rozvojovej pomoci,“ povedal minister.

Dodal, že vzhľadom na množstvo projektov pomoci pre Afganistan vznikli za uplynulé roky desiatky kontaktov, ktoré sa k nám hlásia cez mimovládky. Pripomenul, že SR každú žiadosť individuálne posúdi, každá osoba sa preveruje aj z hľadiska bezpečnosti.

Vyšleme ďalší špeciál?

Minister zopakoval, že rezort vie o jednej občianke SR, ktorá pôsobí mimo Kábulu a nežiada o evakuáciu. „V ostatných dňoch sa nám prihlásila ďalšia občianka. Je to manželka príslušníka členského štátu NATO, odchod z krajiny bude riešiť po strane manžela,“ ozrejmil.

Naď nechcel hovoriť bližšie informácie o prípadnom vyslaní špeciálu. Ubezpečil, že v prípade potreby nie je problém ho vyslať. SR podľa premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) o tom komunikuje s partnermi.

Slovensko podľa neho nie je destináciou, kde by chceli ľudia skončiť, často je skôr tranzitnou krajinou.

„Musíme konať promptne, čakáme, či je potrebné, aby sme my vyslali lietadlo do Kábulu alebo do okolitých krajín na to, aby sme týchto ľudí vedeli evakuovať,“ doplnil.

Migračná kríza

Korčok informoval, že po 31. auguste, kedy by podľa dohody mali odísť z Afganistanu vojská USA, nastanú nové politické procesy, bude sa skúmať, akú politiku vykonáva hnutie Taliban.

Premiér vyhlásil, že momentálne sme v režime záchrany životov, a potom sa môžeme rozprávať o politických rozhodnutiach z hľadiska migrácie, ktoré sa budú riešiť na medzinárodnom poli. Predpokladá, že v priebehu niekoľkých týždňov sa začne riešiť otázka migračnej krízy.

Afganské militantné hnutie Taliban 15. augusta obsadilo hlavné mesto Kábul a prevzalo moc v Afganistane. Tisíce ľudí sa odvtedy snažia dostať z krajiny. Západné krajiny začali s evakuačnými letmi pre svojich diplomatov i Afgancov, ktorí s týmito krajinami spolupracovali.

