SVET O SLOVENSKU: Slovensko pomohlo zachrániť afganskú režisérku pred hrôzami Talibanu

V nedeľu 15. augusta sa obyvatelia Kábulu zobudili do rána plného strachu a neistoty. Afganské hlavné mesto Kábul obsadili bojovníci fundamentalis­tického hnutia Taliban a zosadili vládu.

Tisíce Afgancov sa v obavách o svoju budúcnosť dalo na útek z domoviny, medzi nimi aj ženy a deti. Niektorí ľudia pri pokuse o útek z krajiny prišli o život.

Medzi tými, ktorí sa zo všetkých síl pokúšali krajinu opustiť, bola aj známa afganská režisérka Sahraa Karimi. Správa o tom, že Taliban obsadil mesto, ju zastihla v banke. Po tom, ako sa ulicami začali ozývať prvé výstrely, ju manažér banky vyviedol zadnými dverami na ulicu. Keďže sa jej nepodarilo zohnať taxík, domov musela bežať, opisuje prvé momenty hrôzy pre The Hollywood Reporter.

„Zavolala som Wande Hrycovej, prezidentke Slovenskej filmovej a televíznej akadémie, a opísala som jej svoju situáciu. Povedala mi, že letí na Ukrajinu, a že hovorila s kanceláriou ukrajinského prezidenta a že pomôžu mne a mojej rodine dostať sa von,“ cituje slová režisérky The Hollywood Reporter.

Hoci sa cesta z krajiny nezaobišla bez problémov, dnes je režisérka spolu s ďalšími 12 ľuďmi, vrátane členov rodiny, v bezpečí v Ukrajine. Z Kábulu unikla vďaka pomoci slovenskej, tureckej a ukrajinskej vlády. „Prezident Ukrajiny, turecké veľvyslanectvo a Slovenská filmová a televízna akadémia nám spoločne pomohli dostať sa von. Sme im veľmi vďační,“ povedala Karimi pre The Hollywood Reporter.

Napriek prísľubu Talibanu, že chce rešpektovať práva žien, Karimi tvrdeniam hnutia o mieri neverí. „Počúvame veľa príbehov o bití žien a o tom, že dievčatá vyhodia zo školy. Aj keď vás v skutočnosti nezabijú, nenechajú vás pracovať, nedovolia vám robiť umenie, vyjadriť sa. Zabíjanie nie je len guľka do hlavy,“ uviedla pre The Hollywood Reporter s tým, že určite neodstúpi z funkcie vedúcej orgánu štátnej kinematografie Afghan Film, nebude ticho a v natáčaní bude pokračovať.

„Keď nás Taliban nenechá pracovať, znamená to, že nemôžeme rozprávať svoje príbehy. Ale pokúsim sa nájsť cestu,“ dodala.

Sahraa Karimi vyrastala v Teheráne, no v 17 rokoch emigrovala na Slovensko. V Bratislave absolvovala doktorandské štúdium v Ateliéri scenáristickej tvorby a hranej réžie na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU.

„Ja som ako režisérka a filmárka čistý produkt našej školy FTF VŠMU, všetko čo viem o filme a ako robiť, všetky ceny, čo som dostala za moje filmy, sú vďaka tomu, že som ako emigrantka dostala príležitosť študovať na FTF. Ja nielen reprezentujem svoju krajinu Afganistan, ale aj Slovensko, krajinu ktorá ma prijala a našu školu, kde som sa stala filmovou režisérkou,“ píše na webe VŠMU.

Režisérkin debutový film Afganské ženy za volantom (2009) získal okolo 25 ocenení na dôležitých filmových festivaloch a jej študentský film Ľahký vánok získal národnú filmovú cenu Slnko v sieti za najlepší krátkometrážny film, približuje VŠMU s tým, že v máji 2019 sa stala generálnou riaditeľkou Afgánskeho filmu.

Protesty proti ovládnutiu Afganistanu hnutím Taliban sa rozšírili do ďalších miest vrátane metropoly Kábul. Na Slovensko sa podarilo z Afganistanu dopraviť evakuačným letom 24 ľudí. Ide o 16 občanov SR a osem občanov Afganistanu, ktorí spolupracovali s Ozbrojenými silami SR. Slovensko je podľa premiéra Eduarda Hegera pripravené vyslať aj ďalší špeciál, ak to bude potrebné. Závisí to podľa neho od koordinácie s partnermi.

Severoatlantická aliancia bude aj naďalej spolupracovať s Európskou úniou a zvyškom medzinárodného spoločenstva s cieľom zosúladiť a zjednodušiť evakuácie z Afganistanu. Spojené štáty letecky transportovali z Afganistanu približne 7-tisíc ľudí utekajúcich pred hnutím Taliban.

Mnoho západných štátov tam uzavrelo svoje ambasády a evakuuje svojich občanov i miestnych spolupracovníkov.

Na letiskách stále čakajú stovky až tisícky ľudí na evakuáciu. Ďalší sú na úteku pred Talibanon, nakoľko bojovníci hnutia prehľadávajú dom za domom s cieľom nájsť ľudí, ktorí zastávali vedúce funkcie v afganskej vláde, ako aj tých, ktorí spolupracovali s USA a Severoatlantickou alianciou (NATO).

