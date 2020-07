14. júl 2020 Cestovanie V Chorvátsku za hodinu? Po ôsmich rokoch je to opäť možné aj letecky!

Let do Chorvátska trvá iba niečo vyše hodiny a ceny sú čoraz priaznivejšie.

Počet Slovákov, ktorí cestujú na dovolenku do Chorvátska lietadlom, každým rokom rastie. Mnohí chcú takto ušetriť čas aj peniaze – let do Chorvátska trvá iba niečo vyše hodiny a ceny sú čoraz priaznivejšie.

Letecky do Chorvátska

Od nedele 19. júla sa do Splitu môžete dostať lietadlom priamo z bratislavského letiska. Dovolenkové lety spúšťa spoločnosť AirExplore v spolupráci s Pelikan.sk. Reagujú tak na veľký dopyt.

Lietať sa bude každú stredu a nedeľu, pričom let do Chorvátska trvá iba niečo vyše hodiny.

„Vo februári, mesiac pred vypuknutím koronakrízy, zaznamenal Pelikán až 200-percentný nárast v predaji leteniek do chorvátskych dovolenkových destinácií. To, že je o Chorvátsko veľký záujem, ukazujú aj čísla z vyhľadávača leteniek. Podiel chorvátskych vyhľadávaní bol v júni dvakrát väčší ako v rovnakom období minulého roka,“ píše hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika Veronika Ševčíková.

Vzhľadom na rýchlo sa meniace pravidlá vstupov do jednotlivých krajín, si podľa hovorkyne teraz Slováci plánujú dovolenky na poslednú chvíľu. Aktuálny trend predaja ukazuje, že sa tak deje najskôr 30 dní pred odletom.

Split

Split je najviac populárnou chorvátskou destináciou, do ktorej Slováci lietajú na dlhšie ako týždeň. „Priemerná dĺžka pobytu lietadlom v Splite je 10 dní. Letový plán je preto prispôsobený požiadavkám klientov – je vhodný na týždňové a jedenásť dňové turnusy,“ dodáva Veronika Ševčíková.

Spiatočná letenka do Splitu stála v roku 2019 v priemere 209 eur bez batožiny. Pelikán ponúkne letenky do Splitu od 69 eur jednosmerne, resp. 138 eur spiatočne s veľkou batožinou v cene letenky. Flexibilné letenky budú k dispozícií od 99 eur jednosmerne (to znamená, že zmena dátumu je bez doplatku, za zmenu mena či zrušenie letu cestujúci zaplatí 50 eur za úkon).

Letenky sa dajú zakúpiť exkluzívne na Pelikan.sk alebo na webstránke dopravcu.

Na palube lietadla

Lietadlá spoločnosti AirExplore sú dezinfikované po každom lete, v prípade potreby lokálne aj počas letu. Zároveň spoločnosť minimalizuje poskytovanie jedál a nápojov na palube lietadla, a tiež pohyb cestujúcich. Posádka umožňuje vstup a pobyt na palube lietadla len cestujúcim s prekrytými hornými dýchacími cestami. To neplatí jedine u detí do 3 rokov alebo u osôb s autizmom.

Cestujúci majú zároveň možnosť dezinfekcie rúk aj na palube lietadla. V spolupráci s pozemnými službami letiska AirExplore tiež upravili proces nástupu a výstupu cestujúcich do/z lietadla tak, aby minimalizovali kumuláciu cestujúcich.

Klimatizačné sústavy lietadiel sú tiež vybavené filtrami HEPA, to znamená, že vzduch v kabíne sa obmení každé 4 minúty. Riziko nákazy je preto nižšie ako napríklad pri 13 hodinovej ceste vlakom.

Testovanie

Predajca leteniek Pelikan.sk ponúka dovolenkárom pred cestou do zahraničia, alebo po prílete z tzv. rizikovej krajiny, testovanie na koronavírus. Klienti predajcu sa nemusia prispôsobiť voľným termínom na testovanie, ktoré sú zvyčajne otvorené iba 3 dni dopredu, ale môžu sa objednať aj s niekoľko týždňovým predstihom podľa svojho dátumu odletu do zahraničia.

Odber vzorky prebieha bezbolestne výterom z hrdla a nosa a realizuje sa „drive-through“ priamo z osobného auta alebo „walk-through,“ ak klient príde peši. Výsledky sa posielajú maximálne do 48 hodín e-mailom alebo SMS správou. V prípade potreby je možné vystaviť aj fyzický certifikát o výsledku testovania.

Zdroj: Dnes24.sk