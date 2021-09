V nemocniciach končia aj ľudia s VAKCÍNAMI: Je ich však VÝRAZNE menej ako nezaočkovaných!

O podrobné štatistiky požiadala TV Markíza rezort zdravotníctva a Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Inštitúcie im následne poskytli údaje o tom, koľko zaočkovaných a nezaočkovaných ľudí a v akom veku boli pozitívne testovaní na COVID-19. Takisto, koľko z nich skončilo v nemocnici a na umelej pľúcnej ventilácii.

„Dáta sú platné od 1. júla do 20. septembra. Za zaočkovaných sa považujú len kompletne očkovaní. Ľudí len s prvou dávkou sme do štatistík nerátali,“ píše portál tvnoviny.sk .

Samozrejme, že vakcína nie je stopercentnou ochranou pred nakazením sa ochorením COVID-19, ale výrazne chráni väčšinu zaočkovaných pred ťažkým priebehom a najmä smrťou. To uvádzajú nielen odborníci, ale aj výrobcovia vakcín. Delta variant koronavírusu už „pripútal“ k nemocničnému lôžku aj ľudí mladších ako 34 rokov.

„Od prvého júla bolo na Slovensku pozitívne testovaných vyše tritisíc plne zaočkovaných ľudí. Nezaočkovaných ľudí bolo pozitívne testovaných takmer trinásťtisíc. Najviac ich bolo vo vekovej kategórii do 34 rokov, v ktorej sa infikovalo 6 898 neočkovaných a 827 zaočkovaných,“ uvádza TV Markíza na svojom webe.

Medzi tými, ktorí museli ísť s ochorením do nemocnice sú aj mladíci ľudia. Nie však vtedy, ak boli očkovaní! „Nezaočkovaných mladých do 34 rokov je hospitalizovaných 25, čo je 0,3 percenta z nakazených. Zo zaočkovaných mladých ľudí neskončil v nemocnici ani jeden,“ potvrdili to štatistiky z ministerstva zdravotníctva.