V OBRAZOCH: Na známom trhovisku sa predáva aj počas lockdownu: Má to jeden HÁČIK!

Majú otvorené, ale tržby sú biedne. Keďže na Slovensku stále platí lockdown, išli sme sa pozrieť na Trhovisko Miletičova. Preávajúcich je pomenej, a ľudí len hŕstka.

Výnimky na nákup potravín sú aj počas zákazu vychádzania, ktorý na Slovensku zatiaľ platí do 1. novembra 2020. Teda, okrem času od jednej hodiny v noci, do piatej hodiny ráno. Ako to je na Miletičke?

Kúpite všetko

Išli sme sa teda pozrieť na vlastné oči, čo sa „deje“ na populárnom trhovisku na Miletičovej ulici. Hneď po prvých krokoch po prejdení hlavného vchodu sa ozvala predavačka hríbov. „Nech sa páči, vyberte si, spravím vám cenu,“ zahlásila pani pri dvoch stolíkoch s čerstvými hubami. Slušne sme odmietli a išli ďalej.

Okamžite po rozhliadnutí nám bolo jasné, že tradičný ruch pomedzi stánkami chýba. Počet predávajúcich bol približne o polovicu menší ako za „normálneho režimu“. Z viac ako stovky predávajúcich sme na Miletičke zaregistrovali takú slabú päťdesiatku predajcov.

Kapusta, tekvice, chryzantémy, ale aj hríby, čiže aktuálne sezónne produkty, tam dostanete. Rovnako aj ostatné potraviny, pečivo, či ovocie a zeleninu.

Chýbajú ľudia

Samozrejme, zákaz vychádzania sa podpísal aj pod slabú účasť nakupujúcich, ktorých býva v ranných hodinách na trhu neúrekom. „Je ich málo, ale divíte sa, keď je ten lockdown. Prídu zväčša len tí, ktorí to majú kúsok,“ precedila medzi zuby jedna z predavačiek kvetov.

Ako je to s R-O-R?

Všímali sme si aj to, či predávajúci a rovnako aj kupujúci, dodržujú opatrenia ohľadom nosenia rúšok, dodržiavania odstupov a dezinfekcie. Nenarazili sme na nikoho, kto by rúško nemal alebo ohrozoval ostatných, či sa správal v rozpore s nariadeniami ohľadom bezpečnosti pred ochorením COVID-19.

