PREHĽAD výnimiek počas lockdownu: Ako je to s návštevou cintorína a kedy môžete odísť z DOMU?

Máme "domáce väzenie". Zákaz vychádzania vyplýva z uznesenia vlády, ktorá o tom rozhodla kvôli zhoršujúcej sa situácii s koronavírusom. Aké sú výnimky počas lockdownu?

Rozhodnutie padlo vo štvrtok 22. októbra. Od nasledujúceho dňa začal platiť zákaz vychádzania pre okresy Bardejov, Tvrdošín, Dolný Kubín a Námestovo. Pre ostatné okresy na celom Slovensku v čase od 24. októbra do 1. novembra.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) vysvetlil, že v najpostihnu­tejších regiónoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov budú môcť ľudia využívať výnimky zo zákazu vychádza len v prípade, že budú mať negatívny výsledok PCR testu alebo antigénového testu. Nesmie byť starší ako 23. október. Na zvyšku Slovenska nebude potrebný.

Základné výnimky

na cestu do a zo zamestnania

na cestu na testovanie

na cestu s cieľom podnikateľskej činnosti

ako doprovod dieťaťa do školy

na obstaranie nevyhnutných základných životných potrieb, ako je nákup potravín, do najbližšej predajne od miesta bydliska

ísť si kúpiť noviny alebo tlačoviny

ísť na poštu

ísť do banky

ísť do poisťovne

ísť do čistiarne

ísť do autoservisu

ísť na stanicu technickej kontroly

ísť do kľúčovej služby

ísť do očnej optiky

na čerpaciu stanicu

Výnimky pri pomoci iným

ísť na nákup potravín aj pre inú osobu v rámci susedskej výpomoci

ísť do zdravotníckeho zariadenia s cieľom neodkladného lekárskeho vyšetrenia vrátane sprevádzania blízkou osobou alebo príbuzným cesta s cieľom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takúto starostlivosť odkázaný

ísť venčiť domáceho miláčika do 100 metrov od miesta pobytu

ísť sa postarať o hospodárske zvieratá

Výnimky pri relaxe

v čase od 1:00 do 5:00

pobyt v prírode v okrese bydliska (v prípade Bratislavy a Košíc v extraviláne v rámci územia mesta)

dojazd do bydliska do 25. októbra

Môže sa ísť na cintorín?

Predseda vlády Igor Matovič (OĽANO) potvrdil, že počas obmedzenia pohybu sa nemá chodiť ani na cintoríny. Po rokovaní poslaneckého grémia v parlamente novinárom povedal, že návšteva cintorína nie je medzi výnimkami.

„Platia pravidlá, ktoré platia. Keď si dáte do toho otázku, či môžete ísť na cintorín, z toho vám výsledok vyjde. Nemusím vám to explicitne povedať, však máme zákaz vychádzania, máme určené prevádzky alebo výnimky, ktorých sa to týka, ja som tam cintoríny nenašiel, takže buďme naozaj zodpovední,“ odpovedal na otázku novinárov, či sa počas Dušičiek plánuje uzatvorenie cintorínov.

