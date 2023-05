15 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj V Trnave zavládla futbalová EUFÓRIA, v Bratislave SMÚTIA: Spartak obhájil pohárový TITUL Futbalisti FC Spartak Trnava obhájili triumf v Slovenskom pohári. V pondelkovom finále Slovnaft Cupu 2022/2023 zdolali na domácom štadióne ŠK Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení a nadviazali na vlaňajšie víťazstvo nad týmto súperom. 1. máj 2023 Šport Futbal

15 Galéria Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj

Vo výbornej atmosfére a rekordnej diváckej návšteve vo finále SP ako prvý pohrozil „domáci“ Spartak, strelu Daniela z diaľky však Trnovský skryl do rukavíc. V ďalších minútach sa odohrával boj medzi šestnástkami, chýbal vzruch pred bránami. V 24. minúte Kankava vo vlastnej šestnástke zahral spätnou hlavičkou riskantne na Trnovského a jeho úmysel vystihol Taiwo, Slovan túto situáciu ustál bez ujmy. Najväčšiu príležitosť mal v závere prvého polčasu Spartak. Ofori sa dostal k strele v pokutovom území a prinútil Trnovského k zákroku, následnej dorážke Bukatu chýbala presnosť. Posledné slovo mal v nadstavenom čase Kucka, ktorý po centri Čakvetadzeho v dobrej pozícii minul ľavú žrď.

Po 90 minútach bolo vyrovnané

Slovan v 57. minúte otvoril skóre. Čavrič predĺžil hlavou loptu do pokutového územia na Greena, ktorý z uhla prestrelil Vantrubu – 0:1. Finále dostalo nový náboj, Spartak musel viac otvoriť hru. Chýbala mu však dravosť a priamočiarosť pri výstavbe útočných akcií. Po hodine hry Medveděv z diaľky takmer nachytal na hruškách Vantrubu, brankár Spartaka vyrazil loptu na roh. Slovan si tesný náskok strážil, v závere sa však až príliš stiahol do obrany. To bola voda na mlyn pre Spartak, ktorý vycítil šancu na vyrovnanie. V 82. bol k nemu blízko Ristovski, ktorého pokus v poslednej chvíli obetavým zákrokom zblokoval Kašia. O štyri minúty neskôr však voľný Taiwo po centri z pravej strany upratal volejom loptu do brány – 1:1.

Rozhodlo predĺženie

Rovnako ako vlani sa išlo do predĺženia. V ňom mohol priblížiť Slovan k trofeji Kankava v roli falošného útočníka, ale krížnou strelou netrafil bránu. Tempo duelu upadalo a smeroval do jedenástkového rozstrelu, no k nemu napokon nedošlo. V 111. minúte sa na center Savvidisa zavesil Paur a poslal Spartak do vedenia – 2:1 pp. Slovan už nenašiel odpoveď na gól súpera a druhýkrát za sebou mu vo finále podľahol.

V nadstavenom čase spečatil triumf „andelov“ aj s dávkou šťastia Twardzik z jedenástky – 3:1 pp.

Michal Gašparík, tréner Trnavy: „Mali sme veľkú motiváciu, keďže oslavujeme 100 rokov. Odohrali sme skvelý prvý polčas, hrali sme inak ako zvyčajne a krídla sme posunuli k hrotovému útočníkovi, aby sme mohli vytvárať neustály tlak na súper. Hrali sme proti ním sedem zápasov a nedokázali sme dať gól z hry. V druhom polčase sme dostali lacný gól, no potom sme to otočili. Na konci to už bolo o emóciách. Budeme oslavovať až do rána, pokojne aj dva dni. Toto je veľké víťazstvo, keďže sme dokázali potvrdiť triumf z minulého roka.“

Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „V prvom rade gratulujem domácim. Mali sme hru pod kontrolou. Dostali sme však lacný gól, ktorý domácim veľmi pomohol. Potom sme zmenili systém a vyzeralo to už na penalty. Z ojedinelej akcie sme dostali druhý gól, čo rozhodlo duel. Dnes to bolo aj o tom, koľko budeme mať síl. Na konci nám už chýbali.“

FC Spartak Trnava – ŠK Slovan Bratislava 3:1 pp (1:1, 0:0)

Góly: 86. Taiwo, 111. Paur, 120.+4 Twardzik (z 11 m) – 57. Green, ŽK: Taiwo, Ristovski, Ofori, Paur – Medveděv, Green, Agbo. Rozhodovali: Očenáš – Hancko, Jekkel, 15.427 divákov.

Trnava: Vantruba – Koštrna, Štetina, Kóša (72. Ristovski), Twardzik – Savvidis – Daniel (106. Bolaji), Procházka (80. De Azevedo), Bukata (80. Paur), Ofori (116. Iván) – Taiwo (120.+1 Štefánik)

Slovan: Trnovský – Medveděv (115. Lichý), Kašia, De Marco, Pauschek (115. Lovat) – Kucka, Kankava, Čakvetadze (84. Abubakari) – Green (84. Agbo), Čavrič (98. Barseghjan), Zuberu (66. Zmrhal)

