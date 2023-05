Zdroj: Milan Hanzel/Dnes24.sk KONEČNE! S prvým májom prišlo aj pravé jarné počasie, ale POZOR! Pripravte sa na ZMENU Počasie sa na prvého mája umúdrilo a konečne sa vyčasilo. Na Slovensku sme si tak mohli užiť príjemný jarný deň. Ako to však bude v ďalších májových dňoch? 1. máj 2023 han Zo Slovenska

Posledný aprílový deň to vyzeralo s počasím všelijako. Našťastie, na sviatočný pondelok sa umúdrilo. V takomto duchu sa budú niesť aj ďalšie dni, ale potom to príde.

„Sviatočný deň tak bude na viacerých miestach slnečný a príjemne teplý s teplotami až do +20 °C, no potom sa počasie začne kaziť. V utorok sa už nad naše územie nasunie oblačnosť, no bude ešte teplejšie ako v pondelok,“ uviedli na imeteo.sk. „Do našej oblasti totiž bude prúdiť po zadnej strane tlakovej výše a pred blížiacim sa ďalším studeným frontom teplý vzduch, ktorý môže na juhu vyhnať teploty aj k +23 °C a to napriek tomu, že oblačnosti bude pomerne veľa,“ dodali.

Prídu zrážky

„Už v utorok popoludní však na Slovensku hrozia prvé zrážky. Ovplyvňovať nás bude rozsiahla tlaková níž so stredom nad Jadranom s ktorou bude súvisieť výrazný studený front a práve ten začne v utorok popoludní a večer ovplyvňovať počasie na západnom a severozápadnom Slovensku. Tu už počítajte s prvými zrážkami a vyskytnúť sa môžu dokonca aj búrky,“ prízvukujú na imeteo.sk.

Potom už príde na naše územie studený front, ktorý však zablokuje od východu tlaková výš. „Studený front sa tak nad našim území zvlní a jeho postup sa prakticky zastaví. Na studenom fronte tak budú vznikať jednotlivé zrážkové vlny, ktoré môžu priniesť aj výdatnejšie zrážky,“ poznamenali meterológovia.

Zdroj: imeteo.sk/dnes24.sk