V Turecku sa pripravujú na utečencov z Afganistanu: Stavajú MÚR s ostnatým drôtom!

Ako informuje český spravodajský portál www.novinky.cz, Turecko reaguje na prípadný enormný nárast utečencov, ktorí by mali využívať ich krajinu ako jednu z trás do Európy. Na hraniciach s Iránom tak stavajú bariéru.

Nejde o žiadnu maličkosť, ale o veľkú výstavbu. Veď múr má byť dlhý 295 kilometrov a má byť vystužený ostnatým drôtom a zákopmi. „Zintenzívňujeme práce, naše hranice budú nepriechodné,“ povedal tureckému denníku Hürriyet minister obrany Hulusi Akar a prezradil, v akej fáze sa nachádzajú práce na múre: „Vykopaných bolo už takmer 150 kilometrov. Posilnili sme tiež naše základne na hraniciach.“

Aj Turci, podobne ako ďalšie štáty, vyslali do hlavného mesta Afganistanu Kábulu, letecký špeciál. Ten sa do Turecka vrátil s 324 občanmi Turecka, ktorý tam pracovali. Od ďalších zhruba 1 500 čaká na vyjadrenie, aby ich mohli tiež evakuovať.

VIDEO: Turkey is building a wall along its border with Iran to prevent a new influx of refugees, mainly from Afghanistan as the Taliban take over the country.



For now, a 5km section is under construction but Turkey is aiming to build a 295km-long wall on its Iranian border pic.twitter.com/YJAZgUOEGa