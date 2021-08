Celý Afganistan si za jeden deň privlastnil TALIBAN! Čo sa tam po odchode Američanov deje?

Islamský emirát Afganistan je názov, ktorým sa vo svojich vyhláseniach označuje samotné hnutie Taliban. Týmto názvom sa pritom označoval Afganistan za vlády talibanského islamistického režimu v rokoch 1996–2001.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na dvoch vysokopostavených veliteľov Talibanu predtým informovala, že militanti z tohto hnutia prenikli do prezidentského paláca v Kábule a prevzali nad ním kontrolu. Miestna vláda to však zatiaľ nepotvrdila.

Kým počas dňa prichádzali z Afganistanu pokojné správy, tie posledné už nie sú také optimistické. Medzičasom prichádzajú z Kábulu správy o streľbe na medzinárodnom letisku. Americké veľvyslanectvo v tejto súvislosti kompletne pozastavilo činnosť a vyzvalo občanov USA, aby sa ukryli na bezpečnom mieste. Bezpečnostná situácia v Kábule sa „rýchlo mení, vrátane letiska“, uvádza sa na webstránke ambasády Spojených štátov.

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg na Twitteri v tejto súvislosti uviedol, že „NATO pomáha udržať letisko v Kábule otvorené a umožniť koordinované evakuácie“. Dodal, že o situácii v Afganistane hovoril s britským premiérom Borisom Johnsonom a ministrami zahraničných vecí Kanady, Dánska a Holandska.

Afganský prezident Ašraf Ghaní, ktorý v nedeľu utiekol z krajiny krátko predtým, ako militanti z Talibanu prenikli i do Kábulu, svoj náhly odchod zdôvodnil tým, že chcel takto zabrániť krviprelievaniu. Uviedol to v príspevku na Facebooku, ktorý zverejnila stanica Sky News.

„Musím buď čeliť ozbrojeným (členom) Talibanu, ktorí chcú vstúpiť do paláca, alebo opustiť krajinu, ktorej ochrane a starostlivosti som sa venoval posledných 20 rokov svojho života,“ napísal.

„Taliban dal jasne najavo, že sú pripravení vykonať krvavý útok na celý Kábul… aby ma zbavili moci. Aby som zabránil záplave krviprelievania, rozhodol som sa odísť,“ zdôvodnil. Ak by v Kábule zostal, viedlo by to podľa jeho slov k smrti nespočetného množstva ľudí, zničeniu šesťmiliónového mesta a došlo by k „obrovskej humanitárnej katastrofe“.