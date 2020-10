11. október 2020 Zo Slovenska V zálohe je i PLÁN B: Krajčí dúfa, že Slovensko sa do takej situácie nedostane

Minister zdravotníctva nevylúčil obmedzenie niektorých výkonov, ak by sa nesprísnili opatrenia. Hlavný hygienik upozorňuje na možný problém.

Slovenským pacientom by sa mohli radikálne obmedziť niektoré zdravotnícke výkony, ktoré sú nateraz bežné, ak by nedošlo k sprísneniu opatrení v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu. Rovnako by mohli chýbať kapacity zdravotníckych pracovníkov. Po rokovaní ústredného krízového štábu (ÚKŠ) to uviedol minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).

Plán B

„Každé jedno lôžko, ktoré reprofilizujeme na infekčný profil, v princípe vytláča poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ktorá dovtedy na tom lôžku bola realizovaná,“ komentoval minister.

Podľa jeho slov je v zálohe a legislatívne schválený aj „plán B“, ktorý počíta s tým, že by zdravotnú starostlivosť pod dohľadom poskytovali študenti piateho a šiesteho ročníka lekárskych fakúlt či zdravotnícki pracovníci z tretích krajín aj bez platných dokumentov. Krajčí však dúfa, že sa Slovensko do takejto situácie nedostane.

Komentoval tiež, že lôžkové kapacity sa zatiaľ úplne nezaplnili. Ak časť ľudí nezmení svoju mentalitu, tak podľa slov šéfa rezortu zdravotníctva nemusia byť dostatočné. „Pokiaľ 35 percent ľudí bude ignorovať nariadenia, hrozí nám lockdown," skonštatoval Krajčí.

Problémová chrípka

Hlavný hygienik SR Ján Mikas pripomenul, že sa nachádzame v chrípkovej sezóne, bude veľký problém, ak k tomu pribudne aj COVID-19. „Našou snahou bude zmeniť krivku tak, aby sme epidémiu chrípky, ktorú vždy čakáme na rozmedzí januára a februára, dovtedy sploštili, pretože kombinovaná infekcia môže mať závažný priebeh u vyšších vekových skupín,“ doplnil.

Premiér Igor Matovič (OĽANO) doplnil, že si „užívame“ vlnu, ktorá je 50-krát väčšia ako v prvej vlne. Na Slovensku sa nachádza asi 200-tisíc pozitívnych ľudí, ktorí môžu infekciu roznášať, kým v prvej vlne to bolo približne 1 000 ľudí. „Buďme mimoriadne zodpovední. Verím, že to spoločne zvládneme,“ dodal.

