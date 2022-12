Zdroj: Dnes24.sk Valí sa na nás „Jadranka“: Na Slovensko udrie husté sneženie a hrozí aj KALAMITA Husté sneženie patrí k blížiacim sa sviatkom, priniesť ale má aj problémy. Spôsobí to tlaková níž prezývaná „Jadranka“. 8. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

8. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Valí sa na nás „Jadranka“: Na Slovensko udrie husté sneženie a hrozí aj KALAMITA Husté sneženie patrí k blížiacim sa sviatkom, priniesť ale má aj problémy. Spôsobí to tlaková níž prezývaná „Jadranka“.

December sa pomaly chýli k svojej polovici ale výdatnejšej snehovej nádielky sa Slovensko zatiaľ nedočkalo. To by sa podľa prognóz malo zmeniť už tento víkend. Husté sneženie patrí k blížiacim sa sviatkom, priniesť ale má aj problémy.

Najprv dážď, potom sneh

Víkend podľa portálu iMeteo prinesie na naše územie zásadné ochladenie a presun jadranskej tlakovej níže. Snehové zrážky môžeme čakať aj v nižších polohách.

„Už je takmer isté, že v noci zo soboty na nedeľu príde na Slovensko zimné počasie,“ avizuje iMeteo.

Predzvesťou sneženia bude dážď. Pršať začne už zajtra (9. 12) a to od juhozápadu. Spadnúť by mohlo od 10 do 25 mm zrážok, no na náveterných stranách by mohlo spadnúť aj okolo 30 mm zrážok. Na severe už môžu byť zrážky snehové.

Valí sa na nás „Jadranka“

Zmena príde v nedeľu, kedy sa na naše územie presunie tlaková níž nazývaná „Jadranka“. A práve tá prinesie na Slovensko prvú kalamitnú situáciu.

Výrazné ochladenie nastane v nedeľu a popoludní už má snežiť na celom Záhorí, v Bratislavskom, Trenčianskom a Žilinskom kraji a na západe Prešovského kraja. Sneženie zasiahne aj sever Banskobystric­kého kraja.

„Ďalšie sneženie nás čaká v pondelok. Sneh, ktorý bude padať by mal byť mokrý a ťažký. Vplyvom toho môžu na elektrické a trakčné vedenia padať konáre, ktoré môžu spôsobiť komplikácie podobne ako v uplynulých dňoch v Česku,“ vystríha iMeteo.

Kalamita najviac hrozí v okolí Popradu, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Záhorí a na západe Slovenska.

