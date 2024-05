29. máj 2024 ELA Správy Zo zahraničia Varenie guláša skončilo veľkým NEŠŤASTÍM! Chlapček (4) spadol do VRIACEHO kotlíka Obrovským nešťastím skončilo dedinské varenie guláša. Do vriaceho kotlíka s bublajúcim jedlom spadol štvorročný chlapec.

Nehoda sa stala v obci Baranda asi 50 kilometrov severne od srbského hlavného mesta Belehradu. Na verejnom zhromaždení sa konala „gulášovica“, píše o prípade Dnevnik.hr.

Štvorročný chlapec išiel v sprievode babičky po chodníku na bicykli a pri mieste, kde sa varilo jedlo, narazil do stĺpika dreveného plota.

Po náraze dieťa spadlo do kotlíka s vriacim gulášom. Okamžite ho z neho vytiahli policajti, no dieťa previezli do blízkeho zdravotníckeho zariadenia a následne do nemocnice v Belehrade. Chlapček je na jednotke intenzívnej starostlivosti.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk