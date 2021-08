Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa VAROVANIE pred silným dažďom a povodňami: Pre niektoré okresy platí výstraha 2. stupňa! Silný dážď môže v nedeľu popoludní potrápiť najmä severné Slovensko. 29. august 2021 Rôzne

29. august 2021 Rôzne VAROVANIE pred silným dažďom a povodňami: Pre niektoré okresy platí výstraha 2. stupňa! Silný dážď môže v nedeľu popoludní potrápiť najmä severné Slovensko.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Zvýšená výstraha pred silným dažďom má začať platiť v okresoch Tvrdošín, Liptovský Mikuláš, Poprad a Kežmarok v nedeľu od 15.00 h. Predbežne má trvať až do pondelkového (30. 8.) poludnia.

„Ojedinele sa očakáva výskyt silného dažďa s úhrnom zrážok od 50 do 80 milimetrov,“ upozornil SHMÚ.

Najnižší stupeň výstrahy vydali meteorológovia v rovnakom období aj pre väčšinu Žilinského a Prešovského kraja.

Tiež pre okresy Rožňava, Spišská Nová Ves, Považská Bystrica, Rimavská Sobota, Revúca a Brezno. V týchto oblastiach môže spadnúť do 55 milimetrov zrážok.

Podobný ráz počasia nás nateraz čaká do štvrtka. Do vtedy sa prehánkam, dažďu či ojedinelým búrkam nevyhneme. Zmena by mala nastať od piatka. Vtedy by počasie v strednej Európe mala začať ovplyvňovať tlaková výš.

Zdroj: TASR