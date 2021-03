Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0 ANKETA: Čo robíte počas zákazu vychádzania? 7 činností, ktoré si pochvaľujete Nudíte sa doma, padáte do depresie alebo naopak, využívate zákaz vychádzania naplno? Zisťovali sme, čo robíte doma. Našli ste sa medzi odpoveďami aj vy? 13. marec 2021 Lifestyle

13. marec 2021 Lifestyle ANKETA: Čo robíte počas zákazu vychádzania? 7 činností, ktoré si pochvaľujete Nudíte sa doma, padáte do depresie alebo naopak, využívate zákaz vychádzania naplno? Zisťovali sme, čo robíte doma. Našli ste sa medzi odpoveďami aj vy?

„Zákaz vychádzania.“ Slovné spojenie, ktoré sa mnohým z nás ťažko vyslovuje. Náš život sa momentálne riadi COVID automatom, no napriek všetkému si ho dokážeme aj spríjemniť. Zisťovali sme priamo u niektorých z vás, ako doma so vzniknutou situáciou bojujete.

Váš názor je pre nás dôležitý. Ako je to u vás? Ako trávite čas doma tak, aby to bolo zmysluplné? Vyjadrite sa v našej ankete na konci článku a poraďte ostatným, ako sa nezblázniť.

Odborník na varenie

Naraz máme doma oveľa viac času, ako predtým. Tým, ktorí nedokážu ostať v pokoji na jednom mieste a milujú jedlo, môže pomôcť varenie.

„Nedokážem si len tak vyložiť nohy a relaxovať. Je to pre mňa dosť frustrujúce. Musím stále niečo robiť,“ priznáva Táňa z Trnavy, ktorá podľa svojich slov klikla v jeden večer na zaujímavý video recept a už to išlo.

„Ešte v ten večer mi doma rozvoniaval koláč. Vyhľadávam viac zdravé a chutné recepty. Zamestnám myseľ a telo prácou, a zároveň robím niečo pre seba a svoju rodinu,“ pochvaľuje si Trnavčanka, pričom nerozumie, prečo samú seba a rodinu neprekvapovala už oveľa skôr.

Článok pokračuje pod fotkou.

Konečne čas na knihy

Niektorí z vás začali intenzívnejšie otvárať knihy, iní objavili ich čaro práve v tomto období. „Naposledy som aktívne čítala ako stredoškoláčka. Čítanie ma bavilo, ale vždy ma viac lákalo vybehnúť niekam von, niečo nové prežiť. Tomu je však teraz koniec. Už od prvej vlny pandémie až doteraz, chodím s knihou po byte – boli sme spolu už skoro všade (smiech, pozn. red.). Stopku niekedy nedostane ani vo vani,“ vyrozpráva sa od srdca Zuzana z Nitry.

Knihy právom patria medzi akýchsi dobrých spoločníkov. Veď nie nadarmo, podľa dostupných výskumov, sú dobrým „lapačom“ stresu.

Článok pokračuje pod fotkou.

Kto sa hrá, ten nehnevá

Kedy naposledy ste oprášili staré dobré spoločenské hry? Hry trénujú a rozvíjajú mozgové funkcie, znižujú riziko vzniku Alzheimerovej choroby a vyplavené endorfíny taktiež nie sú na škodu. „U nás doma sa už hráme nejaký ten piatok,“ pochvaľuje si Dominika z Bratislavy.

Vysokoškoláčka si všimla, že spoločenské hry im otužili partnerský vzťah: „Možno to bude znieť úsmevne, ale vďaka hrám sa s priateľom opäť viac rozprávame a bavíme sa. Skončili tie časy, keď sme nemo pozerali do televízora alebo stále prepínali. Odporúčam hry, vyskúšajte!“ Dominika si obľúbila hneď niekoľko hier a jej polička sa rozširuje o ďalšie kúsky.

Článok pokračuje pod fotkou.

Plánovač dovolenky

Korona výrazne doľahla najmä na tých cestovateľov, ktorí sa nenechali zlákať a ostali doma. Plánované či vysnívané tipy sa naraz rozplynuli do neznáma. Marek si však vymyslel spôsob, ako neupadnúť do akejsi melanchólie. „Už teraz si s priateľkou plánujeme, kam sa potom, keď to skončí alebo sa zlepší, vydáme.“ Spolu pozerajú cestopisy, vyhľadávajú informácie, a keď „to na nich príde“, pozerajú fotky a videá zo svojich dovoleniek.

Marek teraz nikam necestuje za prácou, snaží sa nemíňať peniaze na zbytočnosti na internete. „Niekedy som vyrazil do kina, divadla či baru, občas na dobrú večeru, to všetko niečo stálo. Teraz sme sa s priateľkou naučili variť, dobrý film si pozrieme na internete,“ no ako vraví, občas si treba dopriať a urobiť si niečím radosť. „Všetko riešim cez internet, takže sú to premyslené nákupy.“

Článok pokračuje pod fotkou.

Zavolajte rodine či priateľom

Udržať si v tomto zložitom období kontakty nebolo nikdy dôležitejšie. Všetci naši respondenti uviedli, že veľmi často vyhľadávajú ľudskú spoločnosť. „Voláme, píšeme si a najčastejšie využívame bezplatné video rozhovory,“ takto nám opísala napríklad kontakt s rodinou senior Tomáš.

Na Vianoce mu vnúčatá poslali notebook a napriek počiatočnému odporu, našiel cestu a radosť k technickým vychytávkam aj on. „To viete, nemal som rád tieto zariadenia, ale v tomto ich počujem a vidím. Nikdy by som nepovedal, že na staré kolená sa naučím robiť s počítačom,“ pričom rozpráva, že svoje vnúčatká naživo nevidel už od leta.

Článok pokračuje pod fotkou.

V zdravom tele, zdravý duch

Aj v obmedzenom priestore sa dá veľmi dobre zacvičiť. Stačí využiť vlastné telo, činky alebo si len tak zatancovať. Nikdy sme nepotrebovali endorfíny tak, ako práve teraz. „Nie som fanúšikom fitka, ale teraz máme home office a napriek tomu, že chladničku stále neotváram, som si všimla, že priberám,“ priznala sa Alexandra, ktorá pracuje v nadnárodnej spoločnosti. Nenechala to tak a hľadala spôsob, ako sa dostať opäť do formy. „Nemám žiadne fitnes nástroje asi preto, že môj byt sa zázračne nenafukuje a je mi ľúto vyhodiť peniaze za niečo, čo možno vôbec nevyužijem.“

Mladá žena odporúča cvičenie s fľaškami. „Dve fľaše s vodou poslúžia ako výborné činky a na internete nájdete kopec cvikov. Na cvičenie využívam ešte gumu a váhu vlastného tela.“ Alexandra si už teraz všimla, že jej telo spevnelo, nie je hneď taká zadýchaná a cíti sa oveľa lepšie.

Článok pokračuje pod fotkou.

Nikdy nie je neskoro vyskúšať niečo nové

Možno teraz je práve čas naučiť sa niečo nové! Myslí si to aj naša čitateľka. „Na internete je množstvo kurzov a návodov, ako sa v niečom zlepšiť, alebo naučiť úplne niečo nové. Využila som niektoré kurzy zadarmo, iné som si zaplatila. Keď pandémia skončí, môžem si povedať, že som ju aspoň trochu využila.“

Internet, rôzne knihy a aplikácie dokážu nielen niečo nové naučiť, zároveň zamestnajú našu hlavu a privedú ju na iné myšlienky. Digitálna doba ponúka množstvo kurzov, prednášok a seminárov. Využite jazykové, počítačové, komunikačné, odborné čí napríklad umelecké kurzy.