14. október 2021 han Zo Slovenska Vedci si podali Fica, Blahu a Pellegriniho: Ľudí STRAŠIA nepotvrdenými príbehmi o očkovaní V Európe patrí Slovensko medzi najhoršie krajiny v očkovanosti. Odporcovia vakcín sa však nájdu aj medzi našimi politikmi. Práve tých si zobrali "do parády" uznávaní odborníci.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák , Facebook.com/Peter Pellegrini , TASR/Jakub Kotian

Nie všetky teórie z úst politikov na tému očkovanie a vakcíny, sa zakladajú na pravde. Preto sa rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva SR osloviť troch renomovaných vedcov, aby upravili výroky Roberta Fica a Ľuboša Blahu zo Smeru-SD a Petra Pellegriniho z Hasu-SD. Stalo sa tak prostredníctvom sociálnej siete.

Výrok Fica

Líder Smeru-SD sa 26.9.2021 vyjadril takto: „Poznám aj smrteľné prípady z vlastnej rodiny, keď ľudia po očkovaní padli ako kabele.“

K výroku povedal pár viet Pavol Čekan, vedec a biochemik. „Netuším o akom prípade pán Fico hovorí, nevieme to verifikovať. Nevieme, o koho išlo, či sa to skutočne stalo a ak sa aj niečo podobné udialo, či to malo akýkoľvek súvis s očkovaním. Strašiť ľudí podobnými neoveriteľnými príbehmi bez kontextu a základných faktov o očkovaní je nezodpovedné a nevhodné od významného politika. Takéto niečo nerobia žiadni seriózni politici inde v EÚ,“ reaguje Čekan.

Štyri úmrtia

„Vo všeobecnosti je úmrtí, ktoré majú skutočný a dokázaný súvis s očkovaním, len minimálne množstvo. Vakcíny sú bezpečné, používajú sa na celom svete a pravdepodobnosť, že sa človeku niečo vážne stane kvôli očkovaniu je mizivá,“ dodáva Čekan.

Ako poznamenal ešte Čekan, na Slovensku máme doteraz potvrdené 4 úmrtia, kde bol po pitve preukázaný možný alebo pravdepodobný súvis s očkovaním. „Do dnešného dňa (12.10. pozn. red.) zomrelo na Slovensku na Covid 12 752 ľudí a celkovo v súvislosti s Covidom viac ako 15 250 ľudí,“ doplnil.

