4. júl 2020 MI Lifestyle Vedci vyvrátili MÝTUS o prenose Covid-19. Ako sa môžete najskôr nakaziť?

Sanitárny deň v obchodoch, neustála dezinfekcia povrchov, nosenie rukavíc… Vedci teraz publikovali nové zistenia, podľa ktorých tieto opatrenia nie sú najdôležitejšie v boji s infekciou.

Vedecký portál LiveScience zverejnil prekvapivé zistenia, ktoré vrhajú prenos koronavírusu do nového svetla.

Nespochybňuje, že vírus sa dokáže udržať na kľučke, klávesnici alebo obale niekoľko hodín. Prekvapivo však uvádza, že to nie je tá najväčšia hrozba pre ľudí.

Nie je to také ľahké

Portál vychádza z oficiálnych informácií, ktoré zverejnilo americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb CDC. Jeho hlavné posolstvo znie, že “nový koronavírus sa neprenáša veľmi ľahko cez dotýkanie sa rôznych povrchov, na ktorých sa udržal.”

Ľudskou rečou povedané – vírus síce dokáže prežiť na rôznych predmetoch a plochách, ale je len malá šanca, že sa takto nakazíte, ak si ho rukou prenesiete do úst, či nosa.

Covid-19 je totiž mimo ľudského tela veľmi zraniteľný a ak má niekoho nakaziť, musí ho byť patričná dávka. Kde teda číha najväčšie ohrozenie?

“Koronavírus sa najlepšie prenáša priamo medzi ľuďmi, teda kvapôčkovou infekciou.” Všetky ostatné spôsoby sú pre neho dosť komplikované.

Hlavne odstup

Portál zdôrazňuje, že to v žiadnom prípade neznamená, že by ľudia mali prestať s dezinfekciou povrchov a umývaním rúk. Len by si mali uvedomiť, kde leží najväčšie riziko prenosu a prispôsobiť tomu svoje správanie.

“Najlepší spôsob, ako sa chrániť pred infekciou Covid-19, je dodržiavanie odstupov medzi ľuďmi (aspoň dva metre), často si umývať ruky mydlom a pravidelne dezinfikovať často používané predmety,” uvádza portál.

Svetová zdravotnícka organizácia zaradila do týchto odporúčaní aj nosenie rúška.

Vedecký výskum v tejto oblasti stále napreduje, ale už teraz je známe, že Covid-19 prežije vo vzduchu až tri hodiny, na medenom povrchu štyri hodiny, na krabici 24 hodín a na plaste či oceli až 72 hodín. “Nie je však jasné, aké infekčné tieto povrchy reálne sú,” dodáva LiveScience.

