20. marec 2023 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Veľká PREDPOVEĎ na tohtoročnú jar: S akým počasím treba počítať? Dobré správy pre milovníkov teplého počasia. Čaká nás teplotne nadpriemerná, no trošku nevyspytateľná jar.

Tohtoročná jar bude teplotne nadpriemerná a prídu aj zrážky. To po suchej zime poteší nielen poľnohospodárov. Prognózu na najbližšie obdobie zverejnil portál iMeteo.

Najprv oteplenie

Jar bude síce teplá, no aj tak trochu nevyspytateľná. Prichádzať by k nám mali jednotlivé frontálne vlny, ktoré spôsobia to, že teplý vzduch sa pomerne rýchlo bude striedať s chladnejším vzduchom. S tým sa spájajú aj častejšie búrky. V krátkodobom výhľade si ale užijeme príjemné počasie. Čaká nás totiž oteplenie.

„Podľa predpovede počasia, ktorá je už do konca marca takmer jasná, to vyzerá tak, že na našom území už nasledujúce dni prekonáme hranicu 20 °C, čo sa stane po prvý raz tento rok. Následne sa však otvorí atlantické prúdenie, v ktorom k nám budú postupovať jednotlivé frontálne systémy,“ ozrejmuje iMeteo s tým, že dorazia aj búrky, nie však veľmi intenzívne.

Návrat snehu?

Zmena nastane v závere marca, kedy príde vpád studeného vzduchu. Približne okolo 28. marca môžu teploty strmo klesnúť a vrátiť by sa dokonca mohlo aj sneženie. Sneh však ani na začiatku jari nie je taký nezvyčajný a je možné, že trošku snežiť bude ešte aj v apríli.

Druhá polovica jari by mala byť na Slovensku taktiež pomerne búrlivá. Očakáva sa obdobie častejších zrážok a vyššej vlhkosti.

„V tomto období tak budú teploty pomerne vysoké, no vplyvom prevládajúceho atlantického prúdenia treba počítať s búrkami. Teploty by mali byť ako celok na úrovni normálu až slabého nadnormálu, no treba počítať s príležitostnými výkyvmi, ktoré môžu priniesť chladnejšie aj teplejšie obdobia,“ píše iMeteo.

