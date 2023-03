Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Neviete si rady s DAŇOVÝM priznaním? Finančná správa spúšťa ONLINE poradňu Finančná správa (FS) SR od pondelka (20. 3.) rozširuje možnosti komunikačných kanálov. 20. marec 2023 Zo Slovenska

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Okrem telefonického kontaktu alebo emailovej komunikácie spúšťa FS online poradňu na call centre. Informovala o tom v piatok hovorkyňa FS Martina Rybanská.

Konzultanti FS v stanovených hodinách prostredníctvom Live Chatu pomôžu daňovníkom pri vypĺňaní daňového priznania typu A.

Pri daňovom priznaní typu B im pomôžu v prípade príjmov zo zamestnania alebo prenájmu nehnuteľnosti okrem prípadov, keď s prenájmom nehnuteľností podnikajú.

Poradňa bude k dispozícii do konca marca. V 12. kalendárnom týždni to bude v čase od 9.00 h do 11.00 h a od 14.00 h do 15.00 h. V 13. týždni bude poradňa fungovať dopoludnia od 10.00 h do 12.00 h a popoludní od 17.00 h do 19.00 h.

Prístup k online poradni je cez portál FS v časti Kontakty. „Potrebné je len kliknúť na kolónku Live Chat a vybrať si kolónku daňového priznania typu A alebo B. Následne bude klient presmerovaný na konzultanta, ktorý sa mu bude venovať,“ dodala Rybanská.

